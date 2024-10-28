النجم الاسباني رودري يتوج بجائزة الكرة الذهبية 2024 للمرة الاولى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 28 - 10 (كونا) -- حقق لاعب
الوسط الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الاثنين انجازا جديدا بنيله جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لعام 2024 للمرة الاولى في مسيرته.
جاء ذلك في الاحتفالية الـ 68 التي نظمتھا مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية في العاصمة باريس للجائزة على مسرح (شاتليه) حيث تم اعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2024.
وتنافس على الكرة الذهبية امام رودري 30 لاعبا يتصدرهم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام والأوروغوياني فيدي فالفيردي والألماني توني كروس ومواطنه أنتونيو روديغر بالاضافة الى الفرنسي كيليان مبابي.
ولعب رودري دورا رئيسيا في فوز ناديه مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي كما تم اختياره كأفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 بعدما ساعد إسبانيا في تعزيز رقم قياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة.
وفاز نجم برشلونة الاسباني لامين جمال بجائزة (كوبا) لأفضل لاعب شاب في العالم لسنة 2024.
ونالت الاسبانية جنيفر هيرموسو (جائزة سقراط) والتي تمنح للأعمال الخيرية التي يقوم بها اللاعبون حول العالم.
وحصد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس فريق منخب (الارجنتين) جائزة (ياشين) لأفضل حارس في العالم لعام 2024 خلال الحفل بعد ان فاز بها السنة الماضية ايضا.
كما حصدت للسنة الثانية على التوالي الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة فريق (برشلونة للسيدات) بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم لعام 2024.
وأعلنت (فرانس فوتبول) عن تقديم جائزة أفضل فريق في العام لريال مدريد ضمن فعاليات حفل جوائز الكرة الذهبية 2024 في غياب ممثلين عن النادي بعد مقاطعتهم للحفل بقرار يسبقه بساعات معدودة وتتويج فريق برشلونة للسيدات بتلك الجائزة ايضا.
وتوج كل من هاري كين وكيليان مبابي مناصفة بجائزة (مولر) لأفضل مهاجمين في العالم خلال 2024 حيث
أنهى كلاهما الموسم برصيد 52 هدفا فيما غاب الثاني عن الحفل.
وهذه الجائزة استحدثتها (فرانس فوتبول) قبل موسمين التي تحمل الجائزة اسم أسطورة ألمانيا ونادي (بايرن ميونيخ) غيرد مولر.
وفازت مدربة الولايات المتحدة البطلة الأولمبية إيما هايز كأفضل مدربة لفريق السيدات لهذا العام فيما فاز مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب.
وجائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية تمنح لافضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية منذ عام 1956 اذ كانت المجلة هي التي تختار اللاعب الذي سيمنح الجائزة مع مرور الوقت اصبح الاختيار من قبل الصحفيين المختصين بكرة القدم.
وكانت الجائزة تمنح في البداية للاعبين الاوروبيين حتى عام 1995 عندما تم تعديل القانون واصبحت تمنح للاعبيين الذين يلعبون في اندية اوروبية ثم اعتمد في عام 2007 منحها لجميع اللاعبين في العالم. (النهاية) م ع / ه س ص
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