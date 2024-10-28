النجم الاسباني رودري يتوج بجائزة الكرة الذهبية 2024 للمرة الاولى

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 28 - 10 (كونا) -- حقق الوسط الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الاثنين انجازا جديدا بنيله جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لعام 2024 للمرة الاولى في مسيرته.جاء ذلك في الاحتفالية الـ 68 التي نظمتھا مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية في العاصمة باريس للجائزة على مسرح (شاتليه) حيث تم اعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2024.وتنافس على الكرة الذهبية امام رودري 30 لاعبا يتصدرهم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام والأوروغوياني فيدي فالفيردي والألماني توني كروس ومواطنه أنتونيو روديغر بالاضافة الى الفرنسي كيليان مبابي.ولعب رودري دورا رئيسيا في فوز ناديه مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي كما تم اختياره كأفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 بعدما ساعد إسبانيا في تعزيز رقم قياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة.وفاز نجم برشلونة الاسباني لامين جمال بجائزة (كوبا) لأفضل لاعب شاب في العالم لسنة 2024.ونالت الاسبانية جنيفر هيرموسو (جائزة سقراط) والتي تمنح للأعمال الخيرية التي يقوم بها اللاعبون حول العالم.وحصد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس فريق منخب (الارجنتين) جائزة (ياشين) لأفضل حارس في العالم لعام 2024 خلال الحفل بعد ان فاز بها السنة الماضية ايضا.كما حصدت للسنة الثانية على التوالي الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة فريق (برشلونة للسيدات) بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم لعام 2024.وأعلنت (فرانس فوتبول) عن تقديم جائزة أفضل فريق في العام لريال مدريد ضمن فعاليات حفل جوائز الكرة الذهبية 2024 في غياب ممثلين عن النادي بعد مقاطعتهم للحفل بقرار يسبقه بساعات معدودة وتتويج فريق برشلونة للسيدات بتلك الجائزة ايضا.وتوج كل من هاري كين وكيليان مبابي مناصفة بجائزة (مولر) لأفضل مهاجمين في العالم خلال 2024 حيثأنهى كلاهما الموسم برصيد 52 هدفا فيما غاب الثاني عن الحفل.

وهذه الجائزة استحدثتها (فرانس فوتبول) قبل موسمين التي تحمل الجائزة اسم أسطورة ألمانيا ونادي (بايرن ميونيخ) غيرد مولر.

وفازت مدربة الولايات المتحدة البطلة الأولمبية إيما هايز كأفضل مدربة لفريق السيدات لهذا العام فيما فاز مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب.

وجائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية تمنح لافضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية منذ عام 1956 اذ كانت المجلة هي التي تختار اللاعب الذي سيمنح الجائزة مع مرور الوقت اصبح الاختيار من قبل الصحفيين المختصين بكرة القدم.

وكانت الجائزة تمنح في البداية للاعبين الاوروبيين حتى عام 1995 عندما تم تعديل القانون واصبحت تمنح للاعبيين الذين يلعبون في اندية اوروبية ثم اعتمد في عام 2007 منحها لجميع اللاعبين في العالم. (النهاية) م ع / ه س ص