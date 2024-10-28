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العاهل المغربي والرئيس الفرنسي يوقعان إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة

10/28/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 28 - 10 (كونا) -- وقع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين "اعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين" التي تتضمن التزام الجانبين بالعمل المشترك على مواجهة لتحديات.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان ذلك جاء في سياق الزيارة التي بدأها ماكرون برفقة وفد رسمي رفيع المستوى الى المغرب وتستمر ثلاثة ايام لإعطاء دفعة للشراكة بين البلدين بعد اعلان فرنسا دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كأساس وحيد للتسوية تحت السيادة المغربية.
وأكد الاعلان ان الزعيمين قررا تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين من خلال الارتقاء بها الى "مستوى شراكة استثنائية وطيدة" مؤكدين "طموحها المشترك في ان تعكس هذه الشراكة عمق العلاقات القائمة بين البلدين والضاربة جذورها فب التاريخ ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية".
كما أكد على "ارادتهما المشتركة في استثمار مكتبات الشراكة واوجه تكاملها للدفع بها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة وذلك في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات التي تشهدها البلدان والتقلبات التي تطبع السياق الإقليمي والدولي".
وأبرز الاعلان رغبتهما في تمكين العلاقات الفرنسية-المغربية من إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم من خلال شراكة متينة تتطلع إلى المستقبل وتحظى بالدعم على أعلى المستويات في كلا البلدين وحرصهما على العمل كشريكين استراتيجيين في جميع المجالات لاسيما الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية، والتبادل الإنساني".
كما اكد رغبتهما في تمكين المغرب وفرنسا من خلال هذه "الشراكة الاستثنائية الوطيدة"من خلال إزالة جميع التحديات التي تواجه البلدين عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي".
وأكدا التزامهما بتسخير "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" لخدمة أهداف كبرى من قبيل تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهن و تعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية.
وحدد الاعلان عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدرا أكبر من الاهتمام والجهد الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات والماء وتدبير الموارد المائية والفلاحة والتدبير الغابو والأمن الغذائي وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري والربط والانتقال في الطاقة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتعاون في مجالي الأمن والدفاع والتعاون في مجالات التربية والبحث العلمي والتكوين الجامعي والتعاون الثقافي والتعاون في مجال الرياضة وتنظيم التظاهرات الكبرى في إطار الألعاب الأولمبية والبرالمبية المنظمة بباريس في 2024 وفي أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي شددا قائدا البلدين على الأهمية التي يوليانها لكل من إفريقيا والفضاء الاطلسي والعلاقات الاورومتوسطية والشرق الأدنى والاوسط واتفقا على تطوير مشاراتهما من اجل أمن هذه المناطق واستقرارها.
وفي هذا السياق اشاد الرئيس الفرنسي بالعمل المهم الذي يبذله العاهل المغربي من اجل استقرار إفريقيا وتنميتها من خلال المبادرات التي اطلقهافي هذا السياق كما شددا الجانبان على ارادتهما القوية للاسهام معا في تسوية الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي.
واتفقا الجانبان على ان يشرفا بصفة مباشرة على تتبع "الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية الوطيدة" مؤكدين ان مجال تطبيقها يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن وذلك على ضوء الموقف الفرنسي الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كأساس وحيد للتسوية تحت السيادة المغربية.
وكان الرئيس الفرنسي قد وصل الى المغرب في وقت سابق من اليوم برفقة وفد رسمي رفيع المستوى بدعوة من العاهل المغربي لتجديد الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس بعد الموقف الفرنسي الداعم للمغرب في الصحراء المغربية. (النهاية)

م ر ي / ه س ص



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