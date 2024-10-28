العاهل المغربي والرئيس الفرنسي يوقعان إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 28 - 10 (كونا) -- وقع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
اليوم الاثنين "اعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين" التي تتضمن التزام الجانبين بالعمل المشترك على مواجهة لتحديات.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان ذلك جاء في سياق الزيارة التي بدأها ماكرون برفقة وفد رسمي رفيع المستوى الى المغرب وتستمر ثلاثة ايام لإعطاء دفعة للشراكة بين البلدين بعد اعلان فرنسا دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كأساس وحيد للتسوية تحت السيادة المغربية.
وأكد الاعلان ان الزعيمين قررا تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين من خلال الارتقاء بها الى "مستوى شراكة استثنائية وطيدة" مؤكدين "طموحها المشترك في ان تعكس هذه الشراكة عمق العلاقات القائمة بين البلدين والضاربة جذورها فب التاريخ ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية".
كما أكد على "ارادتهما المشتركة في استثمار مكتبات الشراكة واوجه تكاملها للدفع بها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة وذلك في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات التي تشهدها البلدان والتقلبات التي تطبع السياق الإقليمي والدولي".
وأبرز الاعلان رغبتهما في تمكين العلاقات الفرنسية-المغربية من إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم من خلال شراكة متينة تتطلع إلى المستقبل وتحظى بالدعم على أعلى المستويات في كلا البلدين وحرصهما على العمل كشريكين استراتيجيين في جميع المجالات لاسيما الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية، والتبادل الإنساني".
كما اكد رغبتهما في تمكين المغرب وفرنسا من خلال هذه "الشراكة الاستثنائية الوطيدة"من خلال إزالة جميع التحديات التي تواجه البلدين عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي".
وأكدا التزامهما بتسخير "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" لخدمة أهداف كبرى من قبيل تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهن و تعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية.
وحدد الاعلان عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدرا أكبر من الاهتمام والجهد الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات والماء وتدبير الموارد المائية والفلاحة والتدبير الغابو والأمن الغذائي وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري والربط والانتقال في الطاقة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتعاون في مجالي الأمن والدفاع والتعاون في مجالات التربية والبحث العلمي والتكوين الجامعي والتعاون الثقافي والتعاون في مجال الرياضة وتنظيم التظاهرات الكبرى في إطار الألعاب الأولمبية والبرالمبية المنظمة بباريس في 2024 وفي أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي شددا قائدا البلدين على الأهمية التي يوليانها لكل من إفريقيا والفضاء الاطلسي والعلاقات الاورومتوسطية والشرق الأدنى والاوسط واتفقا على تطوير مشاراتهما من اجل أمن هذه المناطق واستقرارها.
وفي هذا السياق اشاد الرئيس الفرنسي بالعمل المهم الذي يبذله العاهل المغربي من اجل استقرار إفريقيا وتنميتها من خلال المبادرات التي اطلقهافي هذا السياق كما شددا الجانبان على ارادتهما القوية للاسهام معا في تسوية الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي.
واتفقا الجانبان على ان يشرفا بصفة مباشرة على تتبع "الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية الوطيدة" مؤكدين ان مجال تطبيقها يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن وذلك على ضوء الموقف الفرنسي الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كأساس وحيد للتسوية تحت السيادة المغربية.
وكان الرئيس الفرنسي قد وصل الى المغرب في وقت سابق من اليوم برفقة وفد رسمي رفيع المستوى بدعوة من العاهل المغربي لتجديد الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس بعد الموقف الفرنسي الداعم للمغرب في الصحراء المغربية. (النهاية)
م ر ي / ه س ص
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