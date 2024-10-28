رئيس جنوب إفريقيا يعلن تقديم أدلة جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى محكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 28 - 10 (كونا) -- أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء اليوم الاثنين أن بلاده قدمت إلى محكمة العدل الدولية ملفا يحتوي على أدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة في غزة دعما لدعوى بريتوريا على الاحتلال التي تختصمه فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.
وقال رامافوزا في بيان أصدرته رئاسة جنوب إفريقيا إن هذا الملف يحتوي على أدلة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهك اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأكدت محكمة العدل الدولية أنها تلقت هذا الملف عبر أحد مسؤوليها غير أنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية.
وأوضح أن الأدلة ستظهر أن أفعال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال تستند إلى نية خاصة لارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف أن المذكرة "التي لا يمكن نشرها علنا" تحوي وفقا لأعراف المحكمة على أكثر من 750 صفحة من الحجج وأكثر من أربعة آلاف ملحق وأن عدة دول انضمت إلى الإجراءات التي رفعتها جنوب إفريقيا على الاحتلال الإسرائيلي.
وفي نهاية 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية على الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي.
واختصمت الدعوى الاحتلال بأنه انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ومطلع العام الجاري أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا.
وفي مايو الماضي أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN28102024000071011013ID1108827200
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