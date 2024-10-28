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رئيس جنوب إفريقيا يعلن تقديم أدلة جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى محكمة العدل الدولية

10/28/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 28 - 10 (كونا) -- أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء اليوم الاثنين أن بلاده قدمت إلى محكمة العدل الدولية ملفا يحتوي على أدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة في غزة دعما لدعوى بريتوريا على الاحتلال التي تختصمه فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.
وقال رامافوزا في بيان أصدرته رئاسة جنوب إفريقيا إن هذا الملف يحتوي على أدلة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهك اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأكدت محكمة العدل الدولية أنها تلقت هذا الملف عبر أحد مسؤوليها غير أنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية.
وأوضح أن الأدلة ستظهر أن أفعال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال تستند إلى نية خاصة لارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف أن المذكرة "التي لا يمكن نشرها علنا" تحوي وفقا لأعراف المحكمة على أكثر من 750 صفحة من الحجج وأكثر من أربعة آلاف ملحق وأن عدة دول انضمت إلى الإجراءات التي رفعتها جنوب إفريقيا على الاحتلال الإسرائيلي.
وفي نهاية 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية على الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي.
واختصمت الدعوى الاحتلال بأنه انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ومطلع العام الجاري أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا.
وفي مايو الماضي أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. (النهاية)

م ر / ه س ص



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