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لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلي الى 2710 قتلى و 12592 جريحا

10/28/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 10 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا غارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2710 قتلى و12592 مصابا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير إن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 38 قتيلا و124 مصاب ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من اكتوبر من العام الماضي الى 2710 قتلى و 12592 جريحا.
واضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية انه خلال ال48 ساعة الماضية تم تسجيل 179 غارة جوية معادية للاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان الى 11340 اعتداء.
واوضح التقرير انه "حتى الآن" تم فتح 1114 مركزا لاستقبال النازحين منها 935 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال.
واشار الى ان العدد الإجمالي للنازحين وصل الى 189298 نازحا منها (43616 عائلة) في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان) وبيروت.
وذكر التقرير انه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 353410 مواطنا سوريا و165030 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
واكد ان لجنة الطوارئ الحكومية تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين "ضمن آلية واضحة وشفافة" في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية.
وفي سياق متصل ذكرت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية أن الحصيلة النهائية للغارة التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (الرام) في بعلبك في وقت سابق من اليوم هي تسعة قتلى من بينهم امرأة واولادها الأربعة اضافة الى جريح واحد.
وأضافت الوكالة أن غارة اخرى شنها الاحتلال على منزل في بلدة (يونين) في بعلبك أدت ايضا الى مقتل امرأتين واصابة ستة آخرين بجروح احدهم في حالة حرجة.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / م ع ح ع




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