لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلي الى 2710 قتلى و 12592 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 28 - 10 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا غارات التي يشنها طيران
الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2710 قتلى و12592 مصابا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير
البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير إن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 38 قتيلا و124 مصاب ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من اكتوبر من العام الماضي الى 2710 قتلى و 12592 جريحا.
واضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية انه خلال ال48 ساعة الماضية تم تسجيل 179 غارة جوية معادية للاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان الى 11340 اعتداء.
واوضح التقرير انه "حتى الآن" تم فتح 1114 مركزا لاستقبال النازحين منها 935 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال.
واشار الى ان العدد الإجمالي للنازحين وصل الى 189298 نازحا منها (43616 عائلة) في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان) وبيروت.
وذكر التقرير انه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 353410 مواطنا سوريا و165030 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
واكد ان لجنة الطوارئ الحكومية تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين "ضمن آلية واضحة وشفافة" في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية.
وفي سياق متصل ذكرت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية أن الحصيلة النهائية للغارة التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (الرام) في بعلبك في وقت سابق من اليوم هي تسعة قتلى من بينهم امرأة واولادها الأربعة اضافة الى جريح واحد.
وأضافت الوكالة أن غارة اخرى شنها الاحتلال على منزل في بلدة (يونين) في بعلبك أدت ايضا الى مقتل امرأتين واصابة ستة آخرين بجروح احدهم في حالة حرجة.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / م ع ح ع
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