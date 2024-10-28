الولايات المتحدة تبدي عميق قلقها من حظر الكنيست الإسرائيلي عمل الأونروا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 10 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مشروع القانون الذي صوت عليه برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) لاحقا ليل اليوم الاثنين الذي يحظر عمل منظمة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي أن الولايات المتحدة أعربت لسلطات الاحتلال "أننا نشعر بقلق عميق إزاء مشروع هذا التشريع" وأن وزير
الخارجية أنتوني بلينكن طرح هذا الأمر في الرسالة التي وجهها مع وزير الدفاع لويد اوستن إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر قبل أكثر من أسبوعين.
وأضاف "لقد أوضح في تلك الرسالة أن تمرير هذا التشريع قد يكون له تبعات قانونية وسياسية من قبل الولايات المتحدة".
وأكد أن الأمم المتحدة "تؤدي دورا حاسما ومهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يحتاجون إليها في غزة".
وأوضح "هذا ليس الدور الوحيد الذي تؤديه بل انها تؤدي كذلك دورا مهما في تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مختلف أنحاء المنطقة أيضا".
وشدد على أن الدور الذي تؤديه الأونروا في غزة حاليا "لا يمكن الاستغناء عنه حيث تعمل على الخطوط الأمامية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها"مؤكدا "لا يوجد أحد يستطيع أن يحل محلها الآن في خضم الأزمة".
وفي سياق متصل نوه المتحدث باسم الخارجية بأن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم جباليا الواقع في شمال طاع غزة.
وقال ميلر "أستطيع أن أخبركم بوضوح تام أننا لا نرى المساعدات الإنسانية تصل إلى سكان جباليا الذين يحتاجون إليها" مؤكدا "إننا لا نقبل ذلك".
وأضاف "هذا هو تقييمنا الآن ونريد أن يتغير هذا" وتابع "في هذه المرحلة انهم (الإسرائيليين) لا يستوفون جميع الشروط المذكورة في الرسالة لم ينفذوها بالكامل".
وأوضح أنه "قبل أن نجري التقييم النهائي سننتظر حتى نهاية فترة الثلاثين يوما" وهي المهلة التي حددتها رسالة بلينكن وأوستن من أجل تعزيز الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وحذر من أن "الرسالة ذكرت أن هناك قوانين وسياسات أمريكية مختلفة سيتم تطبيقها (ضد الاحتلال) في حال الفشل في السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها". (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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