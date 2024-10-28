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الولايات المتحدة تبدي عميق قلقها من حظر الكنيست الإسرائيلي عمل الأونروا

10/28/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 10 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مشروع القانون الذي صوت عليه برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) لاحقا ليل اليوم الاثنين الذي يحظر عمل منظمة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي أن الولايات المتحدة أعربت لسلطات الاحتلال "أننا نشعر بقلق عميق إزاء مشروع هذا التشريع" وأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طرح هذا الأمر في الرسالة التي وجهها مع وزير الدفاع لويد اوستن إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر قبل أكثر من أسبوعين.
وأضاف "لقد أوضح في تلك الرسالة أن تمرير هذا التشريع قد يكون له تبعات قانونية وسياسية من قبل الولايات المتحدة".
وأكد أن الأمم المتحدة "تؤدي دورا حاسما ومهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يحتاجون إليها في غزة".
وأوضح "هذا ليس الدور الوحيد الذي تؤديه بل انها تؤدي كذلك دورا مهما في تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مختلف أنحاء المنطقة أيضا".
وشدد على أن الدور الذي تؤديه الأونروا في غزة حاليا "لا يمكن الاستغناء عنه حيث تعمل على الخطوط الأمامية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها"مؤكدا "لا يوجد أحد يستطيع أن يحل محلها الآن في خضم الأزمة".
وفي سياق متصل نوه المتحدث باسم الخارجية بأن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم جباليا الواقع في شمال طاع غزة.
وقال ميلر "أستطيع أن أخبركم بوضوح تام أننا لا نرى المساعدات الإنسانية تصل إلى سكان جباليا الذين يحتاجون إليها" مؤكدا "إننا لا نقبل ذلك".
وأضاف "هذا هو تقييمنا الآن ونريد أن يتغير هذا" وتابع "في هذه المرحلة انهم (الإسرائيليين) لا يستوفون جميع الشروط المذكورة في الرسالة لم ينفذوها بالكامل".
وأوضح أنه "قبل أن نجري التقييم النهائي سننتظر حتى نهاية فترة الثلاثين يوما" وهي المهلة التي حددتها رسالة بلينكن وأوستن من أجل تعزيز الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وحذر من أن "الرسالة ذكرت أن هناك قوانين وسياسات أمريكية مختلفة سيتم تطبيقها (ضد الاحتلال) في حال الفشل في السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها". (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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