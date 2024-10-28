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‎الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب تشريع الاحتلال الإسرائيلي قوانين تستهدف الأونروا

10/28/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 10 (كونا) -- حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب تشريع الاحتلال الإسرائيلي قوانين تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان ان اعتماد هذه القوانين التي سيجعل العمليات الحيوية لوكالة (أونروا) في قطاع غزة "مستحيلة" وستعيق بشكل خطير تقديم الوكالة للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة كما ستلغي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لها.
وأعرب الاتحاد عن "قلقه البالغ" من مخاطر تشريع الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الذي عرض لاحقا للتصويت في برلمان الاحتلال (الكنيست) الليلة.
واعتبر إن "هذا التشريع يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الإنساني الأساسي وسيزيد من تفاقم أزمة إنسانية شديدة بالفعل ما قد يؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن جميع وكالات الأمم المتحدة تمثل تجسيدا للنظام الدولي حيث تلتزم وتطبق نص وروح ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعين على جميع الدول الأعضاء الالتزام به.
وشدد على أن (الأونروا) هي الجهة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمات الحيوية وهي ضرورية لتقديم الإغاثة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين مضيفا أن للوكالة تاريخا طويلا من الالتزام بولايتها المحددة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 حيث تضم أكثر من 40 ألف موظف في المنطقة بما في ذلك 13 ألف عامل في غزة.
وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن القوانين المقترحة من قبل برلمان الاحتلال قد تتضمن بالإضافة إلى مقترح طرد (الأونروا) من مقراتها في القدس الشرقية تعد انتهاكا للتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية مرة أخرى والتزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي محذرا من أن "ملايين الأرواح قد تكون مهددة".
وحث الاتحاد سلطات الاحتلال على ضمان قدرة (الأونروا) على مواصلة عملها الأساسي في المناطق المتأثرة بالأزمات وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعادة النظر في هذه التشريعات المقترحة مع ضمان وصولها الإنساني المستمر وغير المقيد للاجئين الفلسطينيين.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم وكالة (الأونروا) ومهمتها مع الحفاظ على الحيادية والمساءلة والإشراف في شراكتها. ‎(النهاية

أ ر ن / ر س




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