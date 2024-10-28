‎الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب تشريع الاحتلال الإسرائيلي قوانين تستهدف الأونروا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 28 - 10 (كونا) -- حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب تشريع الاحتلال الإسرائيلي قوانين تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان ان اعتماد هذه القوانين التي سيجعل العمليات الحيوية لوكالة (أونروا) في قطاع غزة "مستحيلة" وستعيق بشكل خطير تقديم الوكالة للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة كما ستلغي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لها.
وأعرب الاتحاد عن "قلقه البالغ" من مخاطر تشريع الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الذي عرض لاحقا للتصويت في برلمان الاحتلال (الكنيست) الليلة.
واعتبر إن "هذا التشريع يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الإنساني الأساسي وسيزيد من تفاقم أزمة إنسانية شديدة بالفعل ما قد يؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن جميع وكالات الأمم المتحدة تمثل تجسيدا للنظام الدولي حيث تلتزم وتطبق نص وروح ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعين على جميع الدول الأعضاء الالتزام به.
وشدد على أن (الأونروا) هي الجهة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمات الحيوية وهي ضرورية لتقديم الإغاثة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين مضيفا أن للوكالة تاريخا طويلا من الالتزام بولايتها المحددة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 حيث تضم أكثر من 40 ألف موظف في المنطقة بما في ذلك 13 ألف عامل في غزة.
وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن القوانين المقترحة من قبل برلمان الاحتلال قد تتضمن بالإضافة إلى مقترح طرد (الأونروا) من مقراتها في القدس الشرقية تعد انتهاكا للتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية مرة أخرى والتزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي محذرا من أن "ملايين الأرواح قد تكون مهددة".
وحث الاتحاد سلطات الاحتلال على ضمان قدرة (الأونروا) على مواصلة عملها الأساسي في المناطق المتأثرة بالأزمات وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعادة النظر في هذه التشريعات المقترحة مع ضمان وصولها الإنساني المستمر وغير المقيد للاجئين الفلسطينيين.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم وكالة (الأونروا) ومهمتها مع الحفاظ على الحيادية والمساءلة والإشراف في شراكتها. (النهاية
أ ر ن / ر س
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