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العاهل المغربي والرئيس الفرنسي يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين تشمل النقل والطاقة والتعليم

10/28/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط 28 - 10 (كونا) -- شهد العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين مراسم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في قطاعات تشمل النقل والطاقة والتعليم والزراعة وغيرها.
وذكرت وكالة الانباء المغربية أن هذه الاتفاقيات شملت مجموعة من القطاعات الحيوية من قبيل قطاع السكك الحديدية وقطار فائق السرعة وقطاع الهيدروجين والانتقال في المجال الطاقة والتنمية المستدامة.
كما شملت مجال الاستثمارات حيث تم في هذا الصدد إحداث آلية لتسريعها ومجال الوقاية المدنية بالإضافة الى بروتوكولات تفاهم في قطاع المياه والزراعة والغابات والتربية والتعليم الجامعي.
وكان الرئيس الفرنسي قد وصل في وقت سابق اليوم الى الرباط على رأس وفد رسمي رفيع المستوى في اطار زيارة دولة للمغرب بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس حيث أجرى مباحثات مع العاهل المغربي توجت بـ "إعلان الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية والوطيدة بين البلدين".
وتأتي زيارة ماكرون الى المغرب لتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد ثلاث سنوات من التأزم على خلفية عدد من الملفات ولاسيما ما يتعلق بالموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية قبل ان يعلن الرئيس الفرنسي في يونيو الماضي اعتراف باريس بمخطط الحكم الذاتي كأس وحيد للتسوية في الصحراء تحت السيادة المغربية. (النهاية)

م ر ي / ه س ص



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