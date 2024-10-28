العاهل المغربي والرئيس الفرنسي يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين تشمل النقل والطاقة والتعليم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط 28 - 10 (كونا) -- شهد العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الاثنين مراسم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في قطاعات تشمل النقل والطاقة والتعليم والزراعة وغيرها.
وذكرت وكالة الانباء المغربية أن هذه الاتفاقيات شملت مجموعة من القطاعات الحيوية من قبيل قطاع السكك الحديدية وقطار فائق السرعة وقطاع الهيدروجين والانتقال في المجال الطاقة والتنمية المستدامة.
كما شملت مجال الاستثمارات حيث تم في هذا الصدد إحداث آلية لتسريعها ومجال الوقاية المدنية بالإضافة الى بروتوكولات تفاهم في قطاع المياه والزراعة والغابات والتربية والتعليم الجامعي.
وكان الرئيس الفرنسي قد وصل في وقت سابق اليوم الى الرباط على رأس وفد رسمي رفيع المستوى في اطار زيارة دولة للمغرب بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس حيث أجرى مباحثات مع العاهل المغربي توجت بـ "إعلان الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية والوطيدة بين البلدين".
وتأتي زيارة ماكرون الى المغرب لتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد ثلاث سنوات من التأزم على خلفية عدد من الملفات ولاسيما ما يتعلق بالموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية قبل ان يعلن الرئيس الفرنسي في يونيو الماضي اعتراف باريس بمخطط الحكم الذاتي كأس وحيد للتسوية في الصحراء تحت السيادة المغربية. (النهاية)
م ر ي / ه س ص
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