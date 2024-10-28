الولايات المتحدة: قلقون من مشاركة جنود من كوريا الشمالية في معارك أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 10 (كونا) -- عبرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن الشعور بـ "قلق متزايد" إزاء ما تقول إنه اعتزام روسيا استخدام جنود من كوريا الشمالية في القتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وقالت صابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) للصحافيين إن واشنطن تعتقد بأن "كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للتدريب في شرق روسيا الأمر الذي من المحتمل أن يعزز حضور القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضافت صابرينا أن "هذه مسألة خطيرة للغاية. إذا تم استخدام جنود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) في ساحة المعركة فإن هذا من شأنه أن يمثل مزيدا من التصعيد.
واعتبرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون أن "هذه الخطوة ستكون لها تداعيات خطيرة على أوروبا وأمن المحيطين الهندي والهادئ أيضا" مضيفة "نحن نراقب ذلك عن كثب ونتشاور مع شركائنا الأوكرانيين ومع حلفائنا بشأن الآثار المترتبة على مثل هذه الخطوة الدراماتيكية".
وأكدت المسؤولة أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أوكرانيا وزيادة المساعدات الأمنية كما رأيتم ذلك في إعلاناتنا الأخيرة حول المساعدات الإنمائية الرسمية".
وأوضحت صابرينا أن الولايات المتحدة تدرك "أهمية قدرة الأوكرانيين على الاحتفاظ بكورسك لكن لا يزال هناك قتال كبير في الشرق".
وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء الماضي أن قوات كوريا الشمالية "ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة" إذا شاركت في القتال ضد أوكرانيا معتبرا أن قتال جنود كوريين شماليين إلى جانب روسيا في معاركها البرية ضد أوكرانيا "في حال حصل بالفعل سيظهر مستوى غير مسبوق من التعاون العسكري المباشر بين روسيا وكوريا الشمالية مع عواقب أمنية في أوروبا وكذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". (النهاية)
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