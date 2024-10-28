Tuesday, 29 October 2024 09:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة: قلقون من مشاركة جنود من كوريا الشمالية في معارك أوكرانيا

10/28/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 10 (كونا) -- عبرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن الشعور بـ "قلق متزايد" إزاء ما تقول إنه اعتزام روسيا استخدام جنود من كوريا الشمالية في القتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وقالت صابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) للصحافيين إن واشنطن تعتقد بأن "كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للتدريب في شرق روسيا الأمر الذي من المحتمل أن يعزز حضور القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضافت صابرينا أن "هذه مسألة خطيرة للغاية. إذا تم استخدام جنود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) في ساحة المعركة فإن هذا من شأنه أن يمثل مزيدا من التصعيد.
واعتبرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون أن "هذه الخطوة ستكون لها تداعيات خطيرة على أوروبا وأمن المحيطين الهندي والهادئ أيضا" مضيفة "نحن نراقب ذلك عن كثب ونتشاور مع شركائنا الأوكرانيين ومع حلفائنا بشأن الآثار المترتبة على مثل هذه الخطوة الدراماتيكية".
وأكدت المسؤولة أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أوكرانيا وزيادة المساعدات الأمنية كما رأيتم ذلك في إعلاناتنا الأخيرة حول المساعدات الإنمائية الرسمية".
وأوضحت صابرينا أن الولايات المتحدة تدرك "أهمية قدرة الأوكرانيين على الاحتفاظ بكورسك لكن لا يزال هناك قتال كبير في الشرق".
وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء الماضي أن قوات كوريا الشمالية "ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة" إذا شاركت في القتال ضد أوكرانيا معتبرا أن قتال جنود كوريين شماليين إلى جانب روسيا في معاركها البرية ضد أوكرانيا "في حال حصل بالفعل سيظهر مستوى غير مسبوق من التعاون العسكري المباشر بين روسيا وكوريا الشمالية مع عواقب أمنية في أوروبا وكذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". (النهاية)

ع س ج / ه س ص



MENAFN28102024000071011013ID1108827195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث