الولايات المتحدة تفرض قيودا تكنولوجية جديدة على الصين لاعتبارات الأمن القومي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 10 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين عن الشروع في تطبيق قواعد تتعلق بسياسات لحرمان الصين من بعض التكنولوجيا الأمريكية المتطورة التي ترى واشنطن أن بكين يمكن أن تستخدمها لأغراض تهدد الأمن القومي الأمريكي.
وقال البيت الأبيض في بيان "تستغل البلدان المثيرة للقلق بعض الاستثمارات الخارجية الأمريكية بطرق تهدد بتسريع تطوير التقنيات والمنتجات الحساسة التي تقوض مصالح أمننا القومي".
وأوضح أن السياسات الجديدة تكمل أدوات الرقابة على الصادرات "من خلال منع الاستثمار الأمريكي من تعزيز تطوير التقنيات والمنتجات الحساسة في البلدان المثيرة للقلق".
وشدد على أن إدارة الرئيس جو بايدن "تلتزم بالحفاظ على أمن أمريكا من خلال منع البلدان المثيرة للقلق - أي جمهورية الصين الشعبية - من التقدم في التقنيات الرئيسية التي تشكل أهمية بالغة لتحديثها العسكري (تطوير والحصول على تكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية)".
وبموجب هذه السياسات والقيود "يحظر على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في معاملات معينة تنطوي على مجموعة محددة من التقنيات والمنتجات التي تشكل تهديدا حادا بشكل خاص للأمن القومي للولايات المتحدة".
كما تتطلب هذه السياسات من المواطنين الأمريكيين "إخطار وزارة الخزانة ببعض المعاملات الأخرى التي تنطوي على مجموعة محددة من التقنيات والمنتجات التي قد تساهم في تهديد الأمن القومي الأمريكي".
وكشف البيت الأبيض أن "التقنيات المشمولة (بهذه السياسات) تنقسم إلى ثلاث فئات: أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمومية والذكاء الاصطناعي. هذه المجموعة الضيقة من التقنيات هي جوهر الجيل القادم من التطبيقات العسكرية والأمن السيبراني والمراقبة والاستخبارات".
وحسب الحكومة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة "تحظر أو تقيد تصدير العديد من التقنيات والمنتجات التي تغطيها القاعدة النهائية (السياسات الجديد التي تعد أحد مضامين أمر تنفيذي أصدره بايدن صيف العام الماضي) إلى البلدان المثيرة للقلق".
وتخوض الولايات المتحدة والصين منافسة محمومة قي مجال التكنولوجيا في ظل جهود أمريكية رسمية لضمان عدم حصول بكين على تكنولوجيات ذات استخدام عسكري، قد تغير موازين القوى بين الطرفين. (النهاية)
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