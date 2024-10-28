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الولايات المتحدة تفرض قيودا تكنولوجية جديدة على الصين لاعتبارات الأمن القومي

10/28/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 10 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين عن الشروع في تطبيق قواعد تتعلق بسياسات لحرمان الصين من بعض التكنولوجيا الأمريكية المتطورة التي ترى واشنطن أن بكين يمكن أن تستخدمها لأغراض تهدد الأمن القومي الأمريكي.
وقال البيت الأبيض في بيان "تستغل البلدان المثيرة للقلق بعض الاستثمارات الخارجية الأمريكية بطرق تهدد بتسريع تطوير التقنيات والمنتجات الحساسة التي تقوض مصالح أمننا القومي".
وأوضح أن السياسات الجديدة تكمل أدوات الرقابة على الصادرات "من خلال منع الاستثمار الأمريكي من تعزيز تطوير التقنيات والمنتجات الحساسة في البلدان المثيرة للقلق".
وشدد على أن إدارة الرئيس جو بايدن "تلتزم بالحفاظ على أمن أمريكا من خلال منع البلدان المثيرة للقلق - أي جمهورية الصين الشعبية - من التقدم في التقنيات الرئيسية التي تشكل أهمية بالغة لتحديثها العسكري (تطوير والحصول على تكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية)".
وبموجب هذه السياسات والقيود "يحظر على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في معاملات معينة تنطوي على مجموعة محددة من التقنيات والمنتجات التي تشكل تهديدا حادا بشكل خاص للأمن القومي للولايات المتحدة".
كما تتطلب هذه السياسات من المواطنين الأمريكيين "إخطار وزارة الخزانة ببعض المعاملات الأخرى التي تنطوي على مجموعة محددة من التقنيات والمنتجات التي قد تساهم في تهديد الأمن القومي الأمريكي".
وكشف البيت الأبيض أن "التقنيات المشمولة (بهذه السياسات) تنقسم إلى ثلاث فئات: أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمومية والذكاء الاصطناعي. هذه المجموعة الضيقة من التقنيات هي جوهر الجيل القادم من التطبيقات العسكرية والأمن السيبراني والمراقبة والاستخبارات".
وحسب الحكومة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة "تحظر أو تقيد تصدير العديد من التقنيات والمنتجات التي تغطيها القاعدة النهائية (السياسات الجديد التي تعد أحد مضامين أمر تنفيذي أصدره بايدن صيف العام الماضي) إلى البلدان المثيرة للقلق".
وتخوض الولايات المتحدة والصين منافسة محمومة قي مجال التكنولوجيا في ظل جهود أمريكية رسمية لضمان عدم حصول بكين على تكنولوجيات ذات استخدام عسكري، قد تغير موازين القوى بين الطرفين. (النهاية)

ع س ج / ه س ص


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