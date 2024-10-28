موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الإثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3191902 الدوحة - نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح يرأس وفد الكويت المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر.
3191917 موسكو - وزير
الخارجية عبد الله اليحيا يؤكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حرص الكويت على فتح آفاق جديدة للتعاون مع روسيا ولاسيما في مجال الأمن الغذائي وأنه اتفق مع لافروف على تطوير علاقات البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
3191919 رام الله - الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
3191937 الجزائر - رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يعلن تقديم أدلة الإثبات على جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة إلى محكمة العدل الدولية.
3191916 - نيويورك الكويت تحذر من أن القانون الدولي الإنساني في خطر جسيم نتيجة الانتهاكات الصارخة والتعديات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ولبنان.
3191913 الكويت - اختتام المؤتمر الـ 51 لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الذي استضافته وكالة "كونا" بقرارات لتطوير التعاون وآليات العمل دعما لمستقبل الإعلام العربي. (النهاية)
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