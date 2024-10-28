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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الإثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

10/28/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3191902 الدوحة - ‎نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح يرأس وفد الكويت المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر.
3191917 موسكو - وزير الخارجية عبد الله اليحيا يؤكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حرص الكويت على فتح آفاق جديدة للتعاون مع روسيا ولاسيما في مجال الأمن الغذائي وأنه اتفق مع لافروف على تطوير علاقات البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
3191919 رام الله - الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
3191937 الجزائر - رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يعلن تقديم أدلة الإثبات على جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة إلى محكمة العدل الدولية.
3191916 - نيويورك الكويت تحذر من أن القانون الدولي الإنساني في خطر جسيم نتيجة الانتهاكات الصارخة والتعديات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ولبنان.
3191913 الكويت - اختتام المؤتمر الـ 51 لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الذي استضافته وكالة "كونا" بقرارات لتطوير التعاون وآليات العمل دعما لمستقبل الإعلام العربي. (النهاية)

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