بنك البحرين والكويت ((الشريك المصرفي الرسمي)) لمعرض سيتي سكيب البحرين 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، حضوره بصفته «الشريك المصرفي الرسمي» في معرض «سيتي سكيب» البحرين، الحدث العقاري الأبرز على مستوى المنطقة، والذي يُقام خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر القادم في مركز البحرين العالمي للمعارض.
وخلال مشاركته، سيقدم البنك مجموعة من الخصومات والعروض الحصرية على القروض العقارية، إضافةً إلى استعراض المزايا والتمويلات الميسرة التي يقدمها لعملائه من المواطنين والمقيمين الراغبين بشراء منزل أحلامهم، كما سيمنح البنك زوار المعرض فرصة التعرف على الخيارات المتنوعة من الحلول التمويلية التي يقدمها للعملاء لشراء الوحدات السكنية في مختلف المشاريع العقارية الحديثة بالتعاون مع شركائه العقاريين.
وبهذه المناسبة، قال ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت: «يفخر بنك البحرين والكويت بكونه الشريك المصرفي الرسمي والحصري لمعرض «سيتي سكيب» البحرين، كما يُسعدنا اغتنام المعرض لاستعراض مجموعة واسعة من منتجاتنا التمويلية التي تمكّن عملاءنا الكرام من شراء المسكن الذي يطمحون إلى الحصول عليه، لنؤكد بذلك مكانة بنك البحرين والكويت كشريك مالي موثوق ومفضل لجميع الباحثين عن الشراء والاستثمار في العقارات».
وأضاف الشريفي: «نحرص بشكل دائم على التواجد في الفعاليات التي تجذب المهتمين بالقطاع العقاري من أجل عملائنا الباحثين عن أفضل الوسائل لتملك العقار المناسب، ولرفع الوعي حول المنتجات والخدمات التي نقدمها بما يتماشى مع الوعد الذي قطعه البنك لعملائه بأن يلبي جميع احتياجاتهم المالية والمصرفية بما يواكب تطلعاتهم وأهدافهم».
وبيّن السيد الشريفي أن بنك البحرين والكويت حريص على المشاركة في هذا الحدث المهم لاستقطاب أبرز المطورين والمستثمرين العقاريين المشاركين في «سيتي سكيب» البحرين وتكوين شراكات استراتيجية معهم لتوسيع عروض وتسهيلات البنك العقارية، فضلاً عن دعم القطاع العقاري بالمملكة لاستمرار الدور المهم الذي يلعبه البنك من خلال برامج التمويل العقاري التي يقدمها لتمكين الأفراد من امتلاك منزل أو فيلا أو شقة ضمن حزمة مزايا متعددة بما يتناسب مع إمكانياتهم المادية.
من جانبه، قال
ألكسندر هيوف، رئيس معرض سيتي سكيب البحرين: «يُسعدنا أن يكون بنك البحرين والكويت جزءًا من سيتي سكيب 2024 بصفته الشريك المصرفي الرسمي للمعرض، إذ نتشارك القيم والأهداف والتطلعات ذاتها لمستقبل قطاع العقارات والاقتصاد البحريني ككل، ونحن واثقون من أن دعم أحد أعرق البنوك وأكثرها تميزًا للمعرض من شأنه أن يسهم في استمرار مسيرة نجاحاته وخروجه بأفضل صورة ممكنة بما يستقطب مزيدًا من الزوار والعارضين، مثمنين جهود البنك في تحقيق التكامل بين القطاعين المالي والعقاري واتساقها مع رؤيتنا نحو الارتقاء بصناعة العقارات محليا وإقليميا». وأضاف هيوف، «مع أكثر من 50 عارضاً وأكثر من 200 فرصة تطويرية وعدد زوار متوقع يزيد على 10 آلاف، يعد سيتي سكيب البحرين 2024 بفرصة تواصل لا مثيل لها، مما يتيح للشركات والأفراد تنمية علاقات قيمة داخل سوق العقارات في المملكة وخارجها».
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