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بنك البحرين والكويت ((الشريك المصرفي الرسمي)) لمعرض سيتي سكيب البحرين 2024

10/28/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حضوره‭ ‬بصفته‭ ‬‮«‬الشريك‭ ‬المصرفي‭ ‬الرسمي‮»‬‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‮»‬‭ ‬البحرين،‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬والذي‭ ‬يُقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وخلال‭ ‬مشاركته،‭ ‬سيقدم‭ ‬البنك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخصومات‭ ‬والعروض‭ ‬الحصرية‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬العقارية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬المزايا‭ ‬والتمويلات‭ ‬الميسرة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الراغبين‭ ‬بشراء‭ ‬منزل‭ ‬أحلامهم،‭ ‬كما‭ ‬سيمنح‭ ‬البنك‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الخيارات‭ ‬المتنوعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬للعملاء‭ ‬لشراء‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬الحديثة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائه‭ ‬العقاريين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬يفخر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بكونه‭ ‬الشريك‭ ‬المصرفي‭ ‬الرسمي‭ ‬والحصري‭ ‬لمعرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‮»‬‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬يُسعدنا‭ ‬اغتنام‭ ‬المعرض‭ ‬لاستعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬منتجاتنا‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تمكّن‭ ‬عملاءنا‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬المسكن‭ ‬الذي‭ ‬يطمحون‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬عليه،‭ ‬لنؤكد‭ ‬بذلك‭ ‬مكانة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬كشريك‭ ‬مالي‭ ‬موثوق‭ ‬ومفضل‭ ‬لجميع‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الشراء‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬العقارات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الشريفي‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬المهتمين‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عملائنا‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬الوسائل‭ ‬لتملك‭ ‬العقار‭ ‬المناسب،‭ ‬ولرفع‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الوعد‭ ‬الذي‭ ‬قطعه‭ ‬البنك‭ ‬لعملائه‭ ‬بأن‭ ‬يلبي‭ ‬جميع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬وأهدافهم‮»‬‭.‬

وبيّن‭ ‬السيد‭ ‬الشريفي‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أبرز‭ ‬المطورين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬العقاريين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‮»‬‭ ‬البحرين‭ ‬وتكوين‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬معهم‭ ‬لتوسيع‭ ‬عروض‭ ‬وتسهيلات‭ ‬البنك‭ ‬العقارية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬بالمملكة‭ ‬لاستمرار‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لتمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬منزل‭ ‬أو‭ ‬فيلا‭ ‬أو‭ ‬شقة‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬مزايا‭ ‬متعددة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬المادية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭
‬ألكسندر‭ ‬هيوف،‭ ‬رئيس‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬2024‭ ‬بصفته‭ ‬الشريك‭ ‬المصرفي‭ ‬الرسمي‭ ‬للمعرض،‭ ‬إذ‭ ‬نتشارك‭ ‬القيم‭ ‬والأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬ذاتها‭ ‬لمستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬ككل،‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬أحد‭ ‬أعرق‭ ‬البنوك‭ ‬وأكثرها‭ ‬تميزًا‭ ‬للمعرض‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬مسيرة‭ ‬نجاحاته‭ ‬وخروجه‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭ ‬بما‭ ‬يستقطب‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬والعارضين،‭ ‬مثمنين‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬المالي‭ ‬والعقاري‭ ‬واتساقها‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بصناعة‭ ‬العقارات‭ ‬محليا‭ ‬وإقليميا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬هيوف،‭ ‬‮«‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عارضاً‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬فرصة‭ ‬تطويرية‭ ‬وعدد‭ ‬زوار‭ ‬متوقع‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬آلاف،‭ ‬يعد‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬بفرصة‭ ‬تواصل‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬تنمية‭ ‬علاقات‭ ‬قيمة‭ ‬داخل‭ ‬سوق‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‮»‬‭.‬

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