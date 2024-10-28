((فوربس)) الشرق الأوسط تُكرَّم ((إي بي إم تيرمينالز)) البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تم اختيار شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، المشغّلة لميناء خليفة بن سلمان، كواحدة من أفضل 10 شركات في قطاع النقل واللوجستيات ضمن قائمة «قادة الاستدامة 2024» التي تصدرها مجلة فوربس الشرق الأوسط. يُبرز هذا التكريم التزام الشركة المستمر بخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق النمو المستدام، سواء في البحرين أو على المستوى العالمي.
وقال ماثيو لوكهورست، المدير التنفيذي لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين: «نحن فخورون للغاية بقيادتنا لعمليات الموانئ المستدامة في المنطقة. مشروع الطاقة الشمسية لدينا لا يدعم فقط الأهداف الطموحة للبحرين في مجال الطاقة المتجددة، بل يتماشى أيضًا مع استراتيجية إي بي إم تيرمينالز العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية. هذا الإنجاز يعزز دورنا كلاعب مسؤول في قطاع النقل البحري الإقليمي ويضع معيارًا جديدًا للاستدامة».
تسير شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين على المسار الصحيح لجعل ميناء خليفة بن سلمان أول ميناء في المنطقة يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية بحلول نهاية عام 2024. يتضمن المشروع تركيب أكثر من 25 , 000 لوحة شمسية على مساحة تبلغ 71 , 000 متر مربع، وسيتمكن من توليد 18.6 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا.
ويُعد هذا المشروع جزءًا أساسيًا من جهود إي بي إم تيرمينالز للحد من التأثير البيئي ويتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للبحرين، كما يتوافق مع التزام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بخفض انبعاثات الكربون في المملكة بنسبة 30 % بحلول عام 2035 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
يأتي هذا التكريم من فوربس الشرق الأوسط ليعكس نجاح مشروع الطاقة الشمسية وكذلك ريادة الشركة في قيادة جهود تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل واللوجستيات. وكانت شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين واحدة من خمس شركات بحرينية فقط تم إدراجها ضمن 107 منظمات رائدة من جميع أنحاء الشرق الأوسط.
عُقدت قمة «قادة الاستدامة» التي نظمتها فوربس الشرق الأوسط برئاسة وزير التجارة الإماراتي، وجمعت بين الأطراف العامة والخاصة لدعم رفاهية المجتمع والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
حظي مشروع الطاقة الشمسية لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بتقدير واسع محليًا ودوليًا، مما يدل على التزام الشركة بالسلامة والابتكار والمسؤولية البيئية. وبفضل عدم تسجيل أي حوادث إصابات أثناء العمل ( LTI ) واستكمال منطقتين من المشروع حتى الآن، حصل المشروع على عدة جوائز تقدير لجهود الشركة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية على المستويين المحلي والدولي.
MENAFN28102024000055011008ID1108827163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.