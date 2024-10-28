((فوربس)) الشرق الأوسط تُكرَّم ((إي بي إم تيرمينالز)) البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تم‭ ‬اختيار‭ ‬شركة‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين،‭ ‬المشغّلة‭ ‬لميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬واللوجستيات‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬الاستدامة‭ ‬2024‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬مجلة‭ ‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬يُبرز‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬المستمر‭ ‬بخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬لوكهورست،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بقيادتنا‭ ‬لعمليات‭ ‬الموانئ‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬مشروع‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬لدينا‭ ‬لا‭ ‬يدعم‭ ‬فقط‭ ‬الأهداف‭ ‬الطموحة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬بل‭ ‬يتماشى‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬العالمية‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭. ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعزز‭ ‬دورنا‭ ‬كلاعب‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬الإقليمي‭ ‬ويضع‭ ‬معيارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للاستدامة‮»‬‭.‬

تسير‭ ‬شركة‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لجعل‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أول‭ ‬ميناء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يعمل‭ ‬بالكامل‭ ‬بالطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬يتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬تركيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25 , 000‭ ‬لوحة‭ ‬شمسية‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬71 , 000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وسيتمكن‭ ‬من‭ ‬توليد‭ ‬18‭.‬6‭ ‬جيجاوات‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬سنويًا‭.‬

ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬البيئي‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارًا‭ ‬واستدامة‭ ‬للبحرين،‭ ‬كما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬وتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ليعكس‭ ‬نجاح‭ ‬مشروع‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وكذلك‭ ‬ريادة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬جهود‭ ‬تقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬واللوجستيات‭. ‬وكانت‭ ‬شركة‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭ ‬بحرينية‭ ‬فقط‭ ‬تم‭ ‬إدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬107‭ ‬منظمات‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

عُقدت‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وجمعت‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬لدعم‭ ‬رفاهية‭ ‬المجتمع‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

حظي‭ ‬مشروع‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬لشركة‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬بتقدير‭ ‬واسع‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالسلامة‭ ‬والابتكار‭ ‬والمسؤولية‭ ‬البيئية‭. ‬وبفضل‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬حوادث‭ ‬إصابات‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ (‬ LTI ‭) ‬واستكمال‭ ‬منطقتين‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حصل‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جوائز‭ ‬تقدير‭ ‬لجهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬