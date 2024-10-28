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خلال معرض في موسكو.. هيئة السياحة:البحرين وجهة مثالية لحفلات الزواج والمناسبات الاجتماعية

10/28/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬فرحتكم‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ Moscow ‭ ‬ Annual ‭ ‬ Luxury ‭ ‬ White ‭ ‬ Wedding ‭ ‬ travel ‭ ‬ Fair ،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬لحفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬والمناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والفعاليات‭.‬

وخلال‭ ‬المشاركة‭ ‬عقد‭ ‬فريق‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المنظمة‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية،‭ ‬بهدف‭ ‬التعريف‭ ‬بالمميزات‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬مثالية‭ ‬لحفلات‭ ‬الزواج‭ ‬والمناسبات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وإبراز‭ ‬المزايا‭ ‬النوعية‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬استقطاب‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات،‭ ‬كالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة،‭ ‬والفنادق‭ ‬الفاخرة،‭ ‬والمرافق‭ ‬السياحية‭ ‬والتاريخية‭ ‬المتميزة‭.‬

كما‭ ‬عقد‭ ‬وفد‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬لجان‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الدوما‭ ‬بالجمعية‭ ‬الفيدرالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الروسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬عمدة‭ ‬وحكومة‭ ‬موسكو،‭ ‬وإدارة‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الروسية‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬السياحية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الروسي،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة،‭ ‬كوجهة‭ ‬متميزة‭ ‬تقدم‭ ‬خيارات‭ ‬سياحية‭ ‬متنوعة‭.‬

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