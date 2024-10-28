خلال معرض في موسكو.. هيئة السياحة:البحرين وجهة مثالية لحفلات الزواج والمناسبات الاجتماعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك فريق «فرحتكم في البحرين» التابع لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض Moscow Annual Luxury White Wedding travel Fair ، الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2024، بهدف تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة لحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية والفعاليات.
وخلال المشاركة عقد فريق هيئة البحرين للسياحة والمعارض أكثر من 30 اجتماعا مع كبرى الشركات العالمية المنظمة والمتخصصة في مجال حفلات الزفاف المشاركة في الفعالية، بهدف التعريف بالمميزات السياحية التي تتمتع بها مملكة البحرين كوجهة مثالية لحفلات الزواج والمناسبات الاجتماعية، وإبراز المزايا النوعية والإمكانيات المتنوعة التي تزخر بها مملكة البحرين بما يدعم استقطاب مثل هذه المناسبات، كالبنية التحتية المتطورة، والفنادق الفاخرة، والمرافق السياحية والتاريخية المتميزة.
كما عقد وفد هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بالتعاون والتنسيق مع سفارة مملكة البحرين في روسيا الاتحادية، عدداً من الاجتماعات مع مسؤولي لجان السياحة في مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب عمدة وحكومة موسكو، وإدارة التنمية السياحية في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية. وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة سبل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين والترويج لمملكة البحرين في السوق الروسي، وهو أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة من قبل الهيئة، كوجهة متميزة تقدم خيارات سياحية متنوعة.
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