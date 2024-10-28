مناقصة لاستثمار وتشغيل وإدارة مجمع اللولو التجاري بسوق المنامة المركزي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 15 مناقصة مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها امانة العاصمة لاستثمار وتشغيل وإدارة مبنى مجمع اللولو التجاري الكائن بالمنامة بسوق المنامة المركزي، وتقدمت شركة بن هجرس للاستثمار والتطوير العقاري، بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 1.9 مليون دينار وبينما تقدمت شركة Bluescape Properties بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 3.7 ملايين دينار.
وتتطلع أمانة العاصمة لدعوة الأفراد والمؤسسات استثمار وتشغيل مبنى مجمع اللولو التجاري رقم 20 طريق 336 مجمع 314 المنامة مدة 11 سنة ميلادية شاملة فترة السماح مدتها 12 شهراً، يقوم المستثمر وعلى نفقته الخاصة بتطوير العقار واستثماره وصيانته طوال مدة العقد وتحصل أمانة العاصمة في المقابل على بدل انتفاع شهري.
كما تنافست 6 شركات على مناقصة طرحتها هيئة الكهرباء والماء لتجديد المكاتب الحالية في محطة كهرباء الرفاع، وتقدمت شركة بوخوة للمقاولات والتجارة، بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 455 ألفا و824 دينارا، بينما تقدمت شركة جاهكون بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 848 ألف دينار. وتهدف هذه المناقصة الى الحصول على أفضل العروض التنافسية لتجديد المباني الحالية في محطة كهرباء الرفاع لنقل موظفي هيئة الكهرباء والماء وفقاً لنطاق العمل، والشروط، والأحكام، والمواصفات المذكورة في وثائق المناقصة.
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