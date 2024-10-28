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مناقصة لاستثمار وتشغيل وإدارة مجمع اللولو التجاري بسوق المنامة المركزي

10/28/2024 11:30:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬15‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬امانة‭ ‬العاصمة‭ ‬لاستثمار‭ ‬وتشغيل‭ ‬وإدارة‭ ‬مبنى‭ ‬مجمع‭ ‬اللولو‭ ‬التجاري‭ ‬الكائن‭ ‬بالمنامة‭ ‬بسوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬هجرس‭ ‬للاستثمار‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وبينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Bluescape ‭ ‬ Properties ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭.‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

وتتطلع‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬لدعوة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬استثمار‭ ‬وتشغيل‭ ‬مبنى‭ ‬مجمع‭ ‬اللولو‭ ‬التجاري‭ ‬رقم‭ ‬20‭ ‬طريق‭ ‬336‭ ‬مجمع‭ ‬314‭ ‬المنامة‭ ‬مدة‭ ‬11‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬شاملة‭ ‬فترة‭ ‬السماح‭ ‬مدتها‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬يقوم‭ ‬المستثمر‭ ‬وعلى‭ ‬نفقته‭ ‬الخاصة‭ ‬بتطوير‭ ‬العقار‭ ‬واستثماره‭ ‬وصيانته‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬العقد‭ ‬وتحصل‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬انتفاع‭ ‬شهري‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لتجديد‭ ‬المكاتب‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬كهرباء‭ ‬الرفاع،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بوخوة‭ ‬للمقاولات‭ ‬والتجارة،‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬455‭ ‬ألفا‭ ‬و824‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬جاهكون‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬848‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬الى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬التنافسية‭ ‬لتجديد‭ ‬المباني‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬كهرباء‭ ‬الرفاع‭ ‬لنقل‭ ‬موظفي‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وفقاً‭ ‬لنطاق‭ ‬العمل،‭ ‬والشروط،‭ ‬والأحكام،‭ ‬والمواصفات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭.‬

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