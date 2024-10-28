مجموعة GII تنجح في زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز استراتيجيات النمو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قام‭ ‬المساهمون‭ ‬الرئيسيون‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ GII ‭ ‬بجمع‭ ‬مبلغ‭ ‬إضافي‭ ‬قدره‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬الأسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬قبيل‭ ‬انعقاد‭ ‬قمة‭ ‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‭ (‬ FII 8‭) ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

حققت‭ ‬جولة‭ ‬التمويل‭ ‬الجديدة‭ ‬لشركة‭ ‬ GII ‭ ‬نجاحًا‭ ‬باهرًا،‭ ‬حيث‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬المستثمرين‭ ‬المؤسسين‭ ‬السعوديين،‭ ‬ومكتب‭ ‬عائلة‭ ‬النهدي،‭ ‬وهيئة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاستثمار‭ ‬والتطوير‭ (‬شروق‭). ‬هذا‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬ GII ‭ ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬واعدة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية‭ ‬مثل‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والأغذية،‭ ‬واللوجستيات،‭ ‬والسلع‭ ‬الاستهلاكية،‭ ‬والتصنيع‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬استثمارية‭ ‬وائتمانية‭ ‬طموحة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

شركة‭ ‬ GII ‭ ‬هي‭ ‬مجموعة‭ ‬استثمار‭ ‬بديل‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة،‭ ‬وتدير‭ ‬أصولًا‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬4‭.‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬عززت‭ ‬ GII ‭ ‬مكانتها‭ ‬كلاعب‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الإقليمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبرام‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بروكفيلد‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وشملت‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬دخول‭ ‬ GII ‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬ GEMS ‭ ‬التعليمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬استثمارات‭ ‬ GII ‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬اللوجستيات‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استثمارات‭ ‬ GII ‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬حصة‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬عيادات‭ ‬المسواك‭ ‬الطبية‭ (‬أكبر‭ ‬سلسلة‭ ‬لعيادات‭ ‬الأسنان‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬جدوى‭ ‬للاستثمار‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭)‬،‭ ‬وحصة‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬عبير‭ ‬الطبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬لوجي‭ ‬بوينت،‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬جدة‭ ‬مقرًا‭ ‬لها‭. ‬وأيضًا‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬وتصنيع‭ ‬الأغذية‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬جرين‭ ‬كورب‭ ‬في‭ ‬مزارع‭ ‬بادية،‭ ‬واستحواذها‭ ‬على‭ ‬مخابز‭ ‬عماد‭ ‬في‭ ‬جدة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تدير‭ ‬ GII ‭ ‬صندوقين‭ ‬استثماريين‭ ‬خاصين‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬وتواصل‭ ‬دراسة‭ ‬فرص‭ ‬إضافية‭ ‬بالأسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬الهندي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬الحسن‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ GII ‭: ‬‮«‬سيسهم‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمونا‭ ‬وتوسعنا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مدعومًا‭ ‬باستثماراتنا‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬مثل‭ ‬الصحة‭ ‬والغذاء‭ ‬واللوجستيات‭. ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬2030،‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬السعوديين،‭ ‬بجانب‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تطويرها‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليج‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بانكاج‭ ‬جوبتا‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ GII ‭: ‬‮«‬تخطط‭ ‬ GII ‭ ‬لتعزيز‭ ‬توسعها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستحواذات‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬مع‭ ‬مستثمرين‭ ‬سعوديين‭ ‬وخليجيين‭. ‬نرى‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‭ (‬ FII ‭) ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬حول‭ ‬شراكاتنا‭ ‬التجارية‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السعودي‭ ‬المتنامي‭ ‬بسرعة،‭ ‬مما‭ ‬يجلب‭ ‬عوائد‭ ‬جذابة‭ ‬وفوائد‭ ‬ملموسة‭ ‬لمستثمرينا‭ ‬ومساهمينا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬استثمارية‭ ‬إقليمية‮»‬‭.‬