مجموعة GII تنجح في زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز استراتيجيات النمو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قام المساهمون الرئيسيون في مجموعة GII بجمع مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في الأسهم الخاصة بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII 8) في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.
حققت جولة التمويل الجديدة لشركة GII نجاحًا باهرًا، حيث لاقت إقبالًا كبيرًا من نخبة المستثمرين في المنطقة، بما في ذلك أحد أكبر المستثمرين المؤسسين السعوديين، ومكتب عائلة النهدي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). هذا الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة في نموذج عمل GII ويشير إلى آفاق واعدة للتوسع في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والأغذية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية، والتصنيع. من المتوقع أن يسهم هذا التمويل في تنفيذ مشاريع استثمارية وائتمانية طموحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
شركة GII هي مجموعة استثمار بديل عالمية رائدة، وتدير أصولًا تتجاوز قيمتها 4.5 مليارات دولار أمريكي. عززت GII مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الاستثمارات الإقليمية من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول هذا العام. وشملت هذه الشراكات دخول GII في تحالف للاستحواذ على مجموعة GEMS التعليمية، بالإضافة إلى بيع استثمارات GII في قطاع اللوجستيات في الإمارات. إلى جانب استثمارات GII الحالية في المملكة العربية السعودية حصة الأغلبية في عيادات المسواك الطبية (أكبر سلسلة لعيادات الأسنان والأمراض الجلدية في المملكة، بالشراكة مع شركة جدوى للاستثمار وإدارة الأصول)، وحصة الأغلبية في شركة عبير الطبية، بالإضافة إلى مشروع مشترك في قطاع الخدمات اللوجستية مع شركة لوجي بوينت، التي تتخذ من جدة مقرًا لها. وأيضًا الاستثمارات في تجهيز وتصنيع الأغذية عبر منصة جرين كورب في مزارع بادية، واستحواذها على مخابز عماد في جدة. علاوة على ذلك، تدير GII صندوقين استثماريين خاصين في الهند، وتواصل دراسة فرص إضافية بالأسهم الخاصة في قطاع الفضاء الهندي.
من جانبه صرح محمد الحسن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة GII : «سيسهم هذا التمويل الجديد في تعزيز نمونا وتوسعنا في المملكة العربية السعودية، مدعومًا باستثماراتنا القائمة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والغذاء واللوجستيات. نسعى من خلال هذا الاستثمار إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، بجانب المشاريع الأخرى التي يتم تطويرها حاليًا في دول مجلس التعاون الخليج».
وأضاف بانكاج جوبتا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة GII : «تخطط GII لتعزيز توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستحواذات والشراكات الاستثمارية مع مستثمرين سعوديين وخليجيين. نرى في مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII ) منصة مثالية لتبادل الأفكار حول شراكاتنا التجارية واستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد السعودي المتنامي بسرعة، مما يجلب عوائد جذابة وفوائد ملموسة لمستثمرينا ومساهمينا، بالإضافة إلى مناقشة وتطوير مشاريع استثمارية إقليمية».
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