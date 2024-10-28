وزير الصناعة والتجارة يزور عددا من المصانع بمدينة سلمان الصناعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قام عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بزيارة عدد من المصانع بمدينة سلمان الصناعية، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي، والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.
وخلال الزيارة أشاد وزير الصناعة والتجارة بتطور القطاع الصناعي بمملكة البحرين، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكداً أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
كما أطلع خلال الزيارة، على آخر مشاريع المصانع القائمة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الإنتاج، مؤكداً في هذا الصدد استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات، والاستماع لمقترحاتهم، وأخذها بعين الاعتبار بها يسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وتضمنت الزيارة مصنع يوكو للهندسة المحدودة، ومصنع البحرين للمواد الغذائية والزراعية والأمن الغذائي.
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