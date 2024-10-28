وزير الصناعة والتجارة يزور عددا من المصانع بمدينة سلمان الصناعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قام‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المصانع‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬الصناعية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬الوزارة‭ ‬لتعزيز‭ ‬متابعة‭ ‬كافة‭ ‬مستجدات‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬متطلباتها‭ ‬الآنية‭ ‬وخططها‭ ‬المستقبلية‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطور‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للصناعات‭ ‬المحلية‭.‬

كما‭ ‬أطلع‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مشاريع‭ ‬المصانع‭ ‬القائمة،‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬استعداد‭ ‬الوزارة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات،‭ ‬والاستماع‭ ‬لمقترحاتهم،‭ ‬وأخذها‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬بها‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتضمنت‭ ‬الزيارة‭ ‬مصنع‭ ‬يوكو‭ ‬للهندسة‭ ‬المحدودة،‭ ‬ومصنع‭ ‬البحرين‭ ‬للمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والزراعية‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭.‬