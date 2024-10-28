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الرئيس التنفيذي للغرفة: تعزيز التعاون التجاري مع غواتيمالا

10/28/2024 11:30:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬عاطف‭ ‬الخاجة‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬يسعى‭ ‬دوماً‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬علاقاته‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرحب‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬وأعرب‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬خوسيه‭ ‬باسيلا‭ ‬المستشار‭ ‬التجاري‭ ‬بسفارة‭ ‬غواتيمالا‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬عن‭ ‬تطلعات‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬آفاق‭ ‬وأواصر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والمثمر‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ الغرفة ‭ ‬ستواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬عبر‭ ‬الدفع‭ ‬قُدمًا‭ ‬بأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المختلفة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬متانة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

وتطرق‭ ‬الجانبان‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وغواتيمالا‭ ‬وأهمية‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬عبر‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬اتصال‭ ‬وإقامة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬التجار‭ ‬البحرينيين‭ ‬ونظرائهم‭ ‬في‭ ‬غواتيمالا‭ ‬بهدف‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬والشراكة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬التجارة‭ ‬القائمة،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬المشترك،‭ ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬أهمية‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأغذية‭ ‬والسياحة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬وتبسيط‭ ‬جهود‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬وعقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬خوسيه‭ ‬باسيلا‭ ‬المستشار‭ ‬التجاري‭ ‬بسفارة‭ ‬غواتيمالا‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للغرفة‭ ‬لما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أدوار‭ ‬وجهود‭ ‬فاعلة‭ ‬لتطوير‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وغواتيمالا،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬زيارة‭ ‬الوفود‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬استكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتاحة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإقامة‭ ‬مشروعات‭ ‬استثمارية‭ ‬واعدة‭.‬

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