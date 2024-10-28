الرئيس التنفيذي للغرفة: تعزيز التعاون التجاري مع غواتيمالا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عاطف الخاجة أن القطاع الخاص البحريني يسعى دوماً إلى توسيع علاقاته التجارية والاقتصادية، والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب مع الدول الصديقة، وأعرب خلال لقائه خوسيه باسيلا المستشار التجاري بسفارة غواتيمالا المعتمدة لدى مملكة البحرين المقيم في أبوظبي، عن تطلعات غرفة البحرين إلى تعميق آفاق وأواصر التعاون المشترك والمثمر بين كافة دول العالم، مؤكداً أن “ الغرفة ” ستواصل تعزيز علاقاتها الاستراتيجية عبر الدفع قُدمًا بأوجه التعاون المختلفة مع الدول الشقيقة والصديقة نحو مستويات أكثر متانة بما يخدم المصالح المشتركة.
وتطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون التجاري بين مملكة البحرين وغواتيمالا وأهمية الربط بين أصحاب الأعمال والمستثمرين عبر فتح قنوات اتصال وإقامة الاجتماعات الثنائية بين التجار البحرينيين ونظرائهم في غواتيمالا بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز مستويات التجارة القائمة، وفتح آفاق أوسع من العمل التجاري والاستثماري المشترك، كما ناقش الجانبان أهمية استغلال الفرص المتاحة في مجالات الأغذية والسياحة والعمل على تسهيل وتبسيط جهود أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين وعقد اللقاءات الثنائية بهدف تنمية الاستثمارات بين البلدين الصديقين.
من جهته، أعرب خوسيه باسيلا المستشار التجاري بسفارة غواتيمالا المعتمدة لدى مملكة البحرين المقيم في أبوظبي عن شكره وتقديره للغرفة لما تقوم به من أدوار وجهود فاعلة لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين البحرين وغواتيمالا، داعياً إلى تكثيف زيارة الوفود الاقتصادية بين البلدين في سبيل استكشاف المزيد من فرص الاستثمار المتاحة تمهيداً لإقامة مشروعات استثمارية واعدة.
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