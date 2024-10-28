الفالح: المملكة تعمل على حل التحديات الإفريقية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت قمة ((إفريقيا الجديدة)) كجزء من فعاليات الدورة الثامنة لمبادرة ((مستقبل الاستثمار))، بمشاركة قادة ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف المناطق، لتعزيز فرص الاستثمار في القارة الإفريقية، وبناء جسور التعاون بين الشرق الأوسط وإفريقيا. كما تهدف القمة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية والناشئة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والترفيه، مع تسليط الضوء على المخاطر والتحديات والفرص الاستثمارية.
وأكد وزير
المالية محمد الجدعان، خلال أعمال ((قمة إفريقيا الجديدة))، أن علاقة المملكة بالقارة الإفريقية تاريخية وقائمة على الثقة والاحترام والالتزام بتحقيق الازدهار المشترك للشعوب، مشيرًا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي دعمت انضمام إفريقيا لمجموعة العشرين.
وأعلن عن تخصيص أكثر من مليار دولار أمريكي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا.
من جهته، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال أعمال ((قمة إفريقيا الجديدة))، أن القارة الإفريقية تعتبر المركز الرئيسي لتصدير الغذاء في العالم إذا تمت الاستفادة من إمكاناتها، مع إيجاد حلول لمشكلة الاقتصاد في المنطقة.
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