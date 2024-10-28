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الفالح: المملكة تعمل على حل التحديات الإفريقية - جريدة الوطن السعودية

10/28/2024 11:29:51 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت قمة ((إفريقيا الجديدة)) كجزء من فعاليات الدورة الثامنة لمبادرة ((مستقبل الاستثمار))، بمشاركة قادة ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف المناطق، لتعزيز فرص الاستثمار في القارة الإفريقية، وبناء جسور التعاون بين الشرق الأوسط وإفريقيا. كما تهدف القمة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية والناشئة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والترفيه، مع تسليط الضوء على المخاطر والتحديات والفرص الاستثمارية.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال أعمال ((قمة إفريقيا الجديدة))، أن علاقة المملكة بالقارة الإفريقية تاريخية وقائمة على الثقة والاحترام والالتزام بتحقيق الازدهار المشترك للشعوب، مشيرًا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي دعمت انضمام إفريقيا لمجموعة العشرين.
وأعلن عن تخصيص أكثر من مليار دولار أمريكي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا.
من جهته، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال أعمال ((قمة إفريقيا الجديدة))، أن القارة الإفريقية تعتبر المركز الرئيسي لتصدير الغذاء في العالم إذا تمت الاستفادة من إمكاناتها، مع إيجاد حلول لمشكلة الاقتصاد في المنطقة.

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