وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان التطورات بالمنطقة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أجرى وزير
الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد، وأهمية تجنب كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها.
وتلقى وزير الخارجية أيضا اتصالا هاتفيًا من نظيره الياباني إيوايا تاكيشي، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.
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