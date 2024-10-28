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وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان التطورات بالمنطقة - جريدة الوطن السعودية

10/28/2024 11:29:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد، وأهمية تجنب كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها.
وتلقى وزير الخارجية أيضا اتصالا هاتفيًا من نظيره الياباني إيوايا تاكيشي، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

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