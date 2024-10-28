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الشورى يطالب بدراسة ظاهرة زيادة حوادث دراجات التوصيل

10/28/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم أعضاء في مجلس الشورى عددا من المطالبات من المركز الوطني لسلامة النقل، حيث أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار أنه على المركز عند تطوير بنيته التحتية تطوير منظومة إيراداته الذاتية بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي المركز وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى دراسة ظاهرة زيادة حوادث دراجات التوصيل، لتطوير إستراتيجيات تعزز السلامة العامة، وبما يسهم في تقليل الحوادث وزيادة الأمان في خدمات التوصيل.
مذكرات تفاهم واتفاقيات
إلى ذلك وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، تتعلق بعدد من المجالات.
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر للتعاون في مجال الحكومة الرقمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
خدمة اللغة العربية
فيما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في جمهورية أوزبكستان، للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي بشأن مشروع المذكرة.

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