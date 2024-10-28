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ترخيص ستارلينك في الأردن سيف ذو حدين

10/28/2024 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حمزه العكاليك






عمان- يُبشّر وصول "ستارلينك" إلى الأردن بعصر جديد من الاتصال بالإنترنت، حيث يعد بتوفير خدمة الإنترنت عالية السرعة حتى في المناطق النائية من البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي تدفق الإنترنت عالي السرعة إلى توليد ونقل وتخزين كميات هائلة من البيانات أكثر من أي وقت مضى. هذه البيانات سيف ذو حدين- مورد قيم للابتكار والنمو الاقتصادي، ولكنها أيضًا هدف محتمل للمجرمين السيبرانيين، وأداة للمراقبة غير المرغوب فيها، وتهديد محتمل للأمن الوطني.
وبناءً عليه، فمن المتوقع أن يكون لتقديم "ستارلينك" آثار اقتصادية بعيدة المدى على الأردن. فمن خلال توفير خدمة إنترنت عالية السرعة وموثوقة في جميع أنحاء البلاد، يمكن لـ "ستارلينك" من وجهة نظر إيجابية أن تعزز ريادة الأعمال: فمن المحتمل أن يؤدي تحسين الاتصال إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة، خاصة في المناطق الريفية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تنويع الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته التنافسية على الساحتين الإقليمية والعالمية.
وكذلك من الممكن أن تشكل أداة لجذب الاستثمار الأجنبي: فمن الممكن أن يؤدي توفر البنية التحتية للإنترنت عالية السرعة إلى جعل الأردن أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما قد يؤدي إلى خلق فرص عمل ونمو اقتصادي.
وبالإضافة إلى المجال الاقتصادي، من المتوقع أن يكون لدخول "ستارلينك" إلى الأردن آثار اجتماعية كبيرة، مثل: تقليص الفجوة الرقمية: فدخول "ستارلينك" يمكن أن يقلص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، مما يوفر إمكانية الوصول المتساوي إلى المعلومات والفرص. وكذلك تحسين جودة التعليم: فيمكن للطلاب في المناطق النائية، مع وجود إنترنت ذي سرعات عالية، الوصول إلى الموارد التعليمية عبر الإنترنت، مما قد يحسن جودة التعليم بشكل عام في البلاد.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاعتماد بشكل كبير على مزود خدمة الإنترنت الأجنبي قد يمثل مخاطر على أمن المعلومات الوطني. ومن الواجب على الأردن أن يوازن بين الفوائد المحتملة لـ "ستارلينك" مع الحاجة إلى حماية أمنه السيبراني والسيادة الرقمية.
ولذلك، يجب على الأردن أن يعطي الأولوية لمزودي خدمات الإنترنت المحليين ويدعمهم، مع ضمان أن أي شراكة مع مزودي الخدمة الأجانب تتم وفقًا لشروط تضمن حماية مصالح البلاد. ويجب أيضًا أن يستثمر الأردن في تطوير بنيته التحتية الرقمية الخاصة به لتعزيز قدرته على المنافسة في العصر الرقمي.
ومع ذلك، فإن إدخال "ستارلينك" يثير أيضًا عدة مخاوف: فأولها وأكثرها أهمية هو الأمن القومي؛ فالاعتماد على إنترنت الأقمار الصناعية يثير تساؤلات حول سيادة البيانات والتأثير المحتمل في الأمن القومي. فقد يفتح الاعتماد المفرط على مزود خدمة الإنترنت الأجنبي الباب أمام التدخل الأجنبي المحتمل في البنية التحتية الرقمية للأردن، مما قد يعرض أمنه القومي للخطر.
وأما التأثير الثاني فهو الاضطراب الاقتصادي: فقد تواجه شركات الاتصالات المحلية منافسة متزايدة من "ستارلينك" التي تملك مصادر تمويل لا محدودة وتفوقا تكنولوجيا من الصعب منافسته، مما قد يؤدي إلى خسائر في الوظائف في هذا القطاع. كما توجد مخاوف من أن يؤدي الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأجنبية إلى عرقلة قدرة الأردن على تطوير قدراته التكنولوجية الخاصة، مما قد يضعف قدرته على الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
ومن جهه ثالثة، فالاعتماد على خدمات ستارلينك من الممكن أن يخلق فجوة رقمية: ففي حين أن "ستارلينك" يمكن أن تساعد في سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، فإنها قد تؤدي أيضًا إلى تفاقمها ضمن القطاع التكنولوجي إذا لم يتم اتخاذ تدابير لضمان الوصول المنصف والمدروس إلى الإنترنت عالي السرعة.
وبالتالي، مع تبني الأردن لتقنيات الإنترنت الجديدة، تصبح أهمية وجود تدابير أمن سيبراني قوية أمرًا بالغ الأهمية. ويبرز الذكاء الاصطناعي كمحرك للتغيير في هذا المجال، حيث يوفر قدرات متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها. ومع ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني يثير أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية والأخلاقيات، حيث يمكن استخدامه لأغراض خبيثة مثل انتشار المعلومات المضللة والتلاعب بالرأي العام.
وبالتالي، فإن حماية البيانات الشخصية تصبح أمرًا بالغ الأهمية. فجمع واستخدام البيانات الشخصية على نطاق واسع لأغراض تجارية يجعل من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على الخصوصية الفردية. وتثير هذه المعضلة مخاوف بشأن شفافية كيفية جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها، مما يجعل تدابير حماية البيانات القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وللتعامل مع هذه التحديات، يمكن استخدام عدة إستراتيجيات، مثل: قوانين حماية البيانات الشاملة: فالأردن يحتاج إلى تطوير وإنفاذ لوائح حماية البيانات قوية تحدد بوضوح حقوق الأفراد ومسؤوليات الشركات. يجب أن تشمل هذه اللوائح قواعد صارمة بشأن جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها، بالإضافة إلى آليات فعالة لإنفاذ القانون.
ولا بد من تعزيز القدرات السيبرانية: فمن الواجب أن يستثمر الأردن في تطوير قدراته السيبرانية من خلال تدريب الخبراء وتطوير البنية التحتية الأمنية. وهو ما يعمل عليه بجد ونجاح المركز الوطني للأمن السيبراني كما أنه على الحكومة أن تتعاون مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التهديدات السيبرانية.
فمن خلال اتباع هذه الإستراتيجيات، يمكن للأردن أن يستفيد من إمكانات "ستارلينك" مع تقليل المخاطر المحتملة على أمنه القومي وسيادته الرقمية. لذلك، فإن هذه الرحلة ليست خالية من التحديات وتتطلب تخطيطًا دقيقًا واستثمارًا كبيرًا في البنية التحتية ورأس المال البشري، والالتزام بموازنة الابتكار مع الأمن والخصوصية.

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