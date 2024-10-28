ترخيص ستارلينك في الأردن سيف ذو حدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. حمزه العكاليك
عمان- يُبشّر وصول "ستارلينك" إلى الأردن بعصر جديد من الاتصال بالإنترنت، حيث يعد بتوفير خدمة الإنترنت عالية السرعة حتى في المناطق النائية من البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي تدفق الإنترنت عالي السرعة إلى توليد ونقل وتخزين كميات هائلة من البيانات أكثر من أي وقت مضى. هذه البيانات سيف ذو حدين- مورد قيم للابتكار والنمو الاقتصادي، ولكنها أيضًا هدف محتمل للمجرمين السيبرانيين، وأداة للمراقبة غير المرغوب فيها، وتهديد محتمل للأمن الوطني.
وبناءً عليه، فمن المتوقع أن يكون لتقديم "ستارلينك" آثار اقتصادية بعيدة المدى على الأردن. فمن خلال توفير خدمة إنترنت عالية السرعة وموثوقة في جميع أنحاء البلاد، يمكن لـ "ستارلينك" من وجهة نظر إيجابية أن تعزز ريادة الأعمال: فمن المحتمل أن يؤدي تحسين الاتصال إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة، خاصة في المناطق الريفية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تنويع الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته التنافسية على الساحتين الإقليمية والعالمية.
وكذلك من الممكن أن تشكل أداة لجذب الاستثمار الأجنبي: فمن الممكن أن يؤدي توفر البنية التحتية للإنترنت عالية السرعة إلى جعل الأردن أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما قد يؤدي إلى خلق فرص عمل ونمو اقتصادي.
وبالإضافة إلى المجال الاقتصادي، من المتوقع أن يكون لدخول "ستارلينك" إلى الأردن آثار اجتماعية كبيرة، مثل: تقليص الفجوة الرقمية: فدخول "ستارلينك" يمكن أن يقلص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، مما يوفر إمكانية الوصول المتساوي إلى المعلومات والفرص. وكذلك تحسين جودة التعليم: فيمكن للطلاب في المناطق النائية، مع وجود إنترنت ذي سرعات عالية، الوصول إلى الموارد التعليمية عبر الإنترنت، مما قد يحسن جودة التعليم بشكل عام في البلاد.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاعتماد بشكل كبير على مزود خدمة الإنترنت الأجنبي قد يمثل مخاطر على أمن المعلومات الوطني. ومن الواجب على الأردن أن يوازن بين الفوائد المحتملة لـ "ستارلينك" مع الحاجة إلى حماية أمنه السيبراني والسيادة الرقمية.
ولذلك، يجب على الأردن أن يعطي الأولوية لمزودي خدمات الإنترنت المحليين ويدعمهم، مع ضمان أن أي شراكة مع مزودي الخدمة الأجانب تتم وفقًا لشروط تضمن حماية مصالح البلاد. ويجب أيضًا أن يستثمر الأردن في تطوير بنيته التحتية الرقمية الخاصة به لتعزيز قدرته على المنافسة في العصر الرقمي.
ومع ذلك، فإن إدخال "ستارلينك" يثير أيضًا عدة مخاوف: فأولها وأكثرها أهمية هو الأمن القومي؛ فالاعتماد على إنترنت الأقمار الصناعية يثير تساؤلات حول سيادة البيانات والتأثير المحتمل في الأمن القومي. فقد يفتح الاعتماد المفرط على مزود خدمة الإنترنت الأجنبي الباب أمام التدخل الأجنبي المحتمل في البنية التحتية الرقمية للأردن، مما قد يعرض أمنه القومي للخطر.
وأما التأثير الثاني فهو الاضطراب الاقتصادي: فقد تواجه شركات الاتصالات المحلية منافسة متزايدة من "ستارلينك" التي تملك مصادر تمويل لا محدودة وتفوقا تكنولوجيا من الصعب منافسته، مما قد يؤدي إلى خسائر في الوظائف في هذا القطاع. كما توجد مخاوف من أن يؤدي الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأجنبية إلى عرقلة قدرة الأردن على تطوير قدراته التكنولوجية الخاصة، مما قد يضعف قدرته على الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
ومن جهه ثالثة، فالاعتماد على خدمات ستارلينك من الممكن أن يخلق فجوة رقمية: ففي حين أن "ستارلينك" يمكن أن تساعد في سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، فإنها قد تؤدي أيضًا إلى تفاقمها ضمن القطاع التكنولوجي إذا لم يتم اتخاذ تدابير لضمان الوصول المنصف والمدروس إلى الإنترنت عالي السرعة.
وبالتالي، مع تبني الأردن لتقنيات الإنترنت الجديدة، تصبح أهمية وجود تدابير أمن سيبراني قوية أمرًا بالغ الأهمية. ويبرز الذكاء الاصطناعي كمحرك للتغيير في هذا المجال، حيث يوفر قدرات متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها. ومع ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني يثير أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية والأخلاقيات، حيث يمكن استخدامه لأغراض خبيثة مثل انتشار المعلومات المضللة والتلاعب بالرأي العام.
وبالتالي، فإن حماية البيانات الشخصية تصبح أمرًا بالغ الأهمية. فجمع واستخدام البيانات الشخصية على نطاق واسع لأغراض تجارية يجعل من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على الخصوصية الفردية. وتثير هذه المعضلة مخاوف بشأن شفافية كيفية جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها، مما يجعل تدابير حماية البيانات القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وللتعامل مع هذه التحديات، يمكن استخدام عدة إستراتيجيات، مثل: قوانين حماية البيانات الشاملة: فالأردن يحتاج إلى تطوير وإنفاذ لوائح حماية البيانات قوية تحدد بوضوح حقوق الأفراد ومسؤوليات الشركات. يجب أن تشمل هذه اللوائح قواعد صارمة بشأن جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها، بالإضافة إلى آليات فعالة لإنفاذ القانون.
ولا بد من تعزيز القدرات السيبرانية: فمن الواجب أن يستثمر الأردن في تطوير قدراته السيبرانية من خلال تدريب الخبراء وتطوير البنية التحتية الأمنية. وهو ما يعمل عليه بجد ونجاح المركز الوطني للأمن السيبراني كما أنه على الحكومة أن تتعاون مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التهديدات السيبرانية.
فمن خلال اتباع هذه الإستراتيجيات، يمكن للأردن أن يستفيد من إمكانات "ستارلينك" مع تقليل المخاطر المحتملة على أمنه القومي وسيادته الرقمية. لذلك، فإن هذه الرحلة ليست خالية من التحديات وتتطلب تخطيطًا دقيقًا واستثمارًا كبيرًا في البنية التحتية ورأس المال البشري، والالتزام بموازنة الابتكار مع الأمن والخصوصية.
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