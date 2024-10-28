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الاحتلال: إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة

10/28/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن إن قادة إيران اختاروا الاعتداء على "إسرائيل" ونحن رددنا بالقوة.


وأضاف أن إيران توجه صواريخها على مجتمعات مدنية أما "إسرائيل" فتستهدف مواقع عسكرية فقط.


وتابع المندوب الإسرائيلي أن إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة.


وأردف: سنواصل العمل دفاعا عن شعبنا بكل دقة وقوة، ولا يمكن للعالم أن يتجاهل التهديد الذي تمثله إيران.

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