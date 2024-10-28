الاحتلال: إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن إن قادة إيران اختاروا الاعتداء على "إسرائيل" ونحن رددنا بالقوة.
وأضاف أن إيران توجه صواريخها على مجتمعات مدنية أما "إسرائيل" فتستهدف مواقع عسكرية فقط.
وتابع المندوب الإسرائيلي أن إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة.
وأردف: سنواصل العمل دفاعا عن شعبنا بكل دقة وقوة، ولا يمكن للعالم أن يتجاهل التهديد الذي تمثله إيران.
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