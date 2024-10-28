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بيان جديد صادر عن حماس

10/28/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صادر منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء، رفضها وإدانتها تصويت الكنيست على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا.
وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.


وتاليا نص البيان بالكامل:


"بسم الله الرحمن الرحيم


تصريح صحفي


نرفض وندين بشدّة تصويت كنيست العدو الصهيوني على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونعتبره جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية.


إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، وخصوصاً في ظل الإبادة الصهيونية الحالية في قطاع غزة".

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