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الصحة اللبنانية تعلن ضحايا عدد من الغارات الإسرائيلية

10/28/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين، حصيلة ضحايا عدد من الغارات الإسرائيلية على البلاد.


وأعلنت استشهاد 10 أشخاص في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على العلاق بالبقاع، شرقي البلاد.


وبحسب الوزارة، استشهد 3 أشخاص إثر غارة إسرائيلية على بلدة طاريا في البقاع، شرقي لبنان.


كما استشهد 5 أشخاص؛ بينهم طفل و3 مصابين إثر غارة إسرائيلية على بلدة بوداي، شرقي البلاد.


وأضافت "الصحة اللبنانية" أن غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك، شرقي البلاد، أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

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