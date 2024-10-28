الصحة اللبنانية تعلن ضحايا عدد من الغارات الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين، حصيلة ضحايا عدد من الغارات الإسرائيلية على البلاد.
وأعلنت استشهاد 10 أشخاص في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على العلاق بالبقاع، شرقي البلاد.
وبحسب الوزارة، استشهد 3 أشخاص إثر غارة إسرائيلية على بلدة طاريا في البقاع، شرقي لبنان.
كما استشهد 5 أشخاص؛ بينهم طفل و3 مصابين إثر غارة إسرائيلية على بلدة بوداي، شرقي البلاد.
وأضافت "الصحة اللبنانية" أن غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك، شرقي البلاد، أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين.
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