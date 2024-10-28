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وسط تكتم الاحتلال.. خسائر ثقيلة بين الجنود الإسرائيليين في لبنان

10/28/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 115 صاروخا أمس، قبل اعتراض صواريخ وصلت صفد في الساعة الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، فيما أعلن حزب الله أنه أوقع 90 قتيلا في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتراض صواريخ في روش بينا وكفار بلوم ومحيط صفد وسماع دوي انفجارات متتالية.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أن صفارات الإنذار دوت في صفد ومحيطها بالجليل الأعلى للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان نحو الجليل الأعلى قال إنه اعترض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

وقال حزب الله- فجر اليوم- إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة.

وأشار إلى أن رشقة صاروخية أخرى استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا.

وقال جيش الاحتلال إن 7 من ضباطه وجنوده أصيبوا أمس، في معارك جنوب لبنان في يوم واحد.

وفي آخر تطور في الجانب الإسرائيلي، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إزالة أجزاء من جدران دفاعية وضعت في الشمال للتصدي للصواريخ المضادة للدروع.


خسائر

في المقابل، أكد حزب الله إيقاع قتلى وجرحى بعد نصبه كمينا لجنود إسرائيليين عند تقدمهم في أطراف كفركلا.

وقال إن 90 عسكريا إسرائيليا قتلوا منذ بدء التوغل البري مطلع الشهر الحالي.

وبث الحزب صورا لاستهدافه نهاريا وشركة صناعات عسكرية جنوب شرق عكا، وتجمعات لجنود في الجليل.

في الأثناء، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 60 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان وفي البقاع شرقه.

وأفاد الدفاع المدني في شرق لبنان باستشهاد شخص، وإصابة 4 بينهم طفلان، في حصيلة أولية إثر غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار، في منطقة بعلبك شرقي لبنان.

وشنت مقاتلة إسرائيلية غارة صباح اليوم، استهدفت منزلا وسط البلدة، ما أدى إلى تدمير المبنى، وتضرر مبان مجاورة.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مدينة صور الساحلية في جنوبي لبنان أمس الاثنين، إضافة إلى مناطق أخرى بالجنوب.

وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بنحو 7 غارات أنحاء مختلفة من وسط مدينة صور، ما تسبب في انهيار بعض المباني، إضافة إلى تضرر عدد من المباني المحيطة.

كما تسببت الغارات باندلاع حريق في أحد الشوارع، عملت فرق الإطفاء على إخماده.

وتأتي هذه الغارات بعد تحذيرات وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان عدد من المباني في مدينة صور بضرورة إخلائها فورا.

وكثف الاحتلال منذ الشهر الماضي ضرباته الجوية على مناطق تعد معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب البلاد وشرقها، وبدأ هجوما بريا "محدودا" في جنوب لبنان بعد تبادل للقصف على مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.

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