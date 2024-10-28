قوات الاحتلال تحرق مدرسة تابعة للأونروا في جباليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(أونروا) في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال
أحرقت المدرسة
ومنازل في محيطها بعد تقدم الآليات الإسرائيلية في المكان.
وأقر "الكنيست" الإسرائيلي بشكل
نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الاثنين، القانون الذي يحظر نشاط وكالة
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل الأراضي
المحتلة، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك
المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
وجاء في بيان "الكنيست": "مشروع
القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في
دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة
للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في
الأراضي المحتلة، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب
تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر".
وفي وقت سابق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان
دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة
والتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي. (وكالات)
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