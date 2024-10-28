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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منازل في غزة

10/28/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، بعد قصف الاحتلال لمنزلين في بيت لاهيا.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين بينهم أطفال وعدد من المفقودين، وإصابة آخرين إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي لمنزلين لعائلتي العمري وعبيد في مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الجرجاوي يؤوي نازحين من عائلة أبو لبن في شارع النفق بمدينة غزة.

في السياق، أحرقت قوات الاحتلال مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد حراء في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,020 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 101,110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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