الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار الاحتلال بشأن الأونروا

الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار الاحتلال بشأن الأونروا
التاريخ
10/28/2024 11:28:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
"إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة الأونروا، فهو مخالف
للقانون الدولي، ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".
وأضاف- في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية
الفلسطينية (وفا)- أن "القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة
والتعويض، وهذا لن نسمح به".
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