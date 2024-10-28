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الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار الاحتلال بشأن الأونروا

10/28/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة الأونروا، فهو مخالف للقانون الدولي، ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".
وأضاف- في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- أن "القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به".

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