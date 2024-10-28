نتنياهو: مستعدون لتوفير المساعدات لأهالي غزة بدلا من الأونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو، الاثنين، إن "بلاده" مستعدة لتوفير مساعدات إنسانية
للفلسطينيين في غزة، بعد أن حظر البرلمان الإسرائيلي أنشطة وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في "إسرائيل" و"القدس
الشرقية" المحتلة.
وجاء في منشور لنتنياهو على منصة "إكس"،
"يجب أن تبقى المساعدات الإنسانية المستدامة متاحة في غزة الآن وفي
المستقبل... نحن على استعداد للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في
تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة على نحو لا يهدد أمن إسرائيل".
ووافق الكنيست الإسرائيلي الاثنين، على مشروع
قانون يمنع الوكالة من العمل في "إسرائيل"، على الرغم من معارضة
الولايات المتحدة.
وصوت النواب لصالح المشروع بأغلبية 92 صوتًا
مقابل 10 أصوات ضد، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية القاسية لأونروا، التي
تفاقمت منذ بداية الحرب في غزة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام
الماضي.
وأعربت الولايات
المتحدة عن "قلق عميق" بشأن مشروع القانون، وشددت على الأهمية
"الحاسمة" لدور الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
ماثيو ميلر: "نواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع،
ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقًا، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في
الأيام المقبلة".
وندد المفوّض العام لوكالة "أونروا"،
فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس" بفصل جديد من فصول "حملة
للنيل من مصداقية" الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسة في
العمليات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبر أن حظر أنشطتها "سيفاقم معاناة
الفلسطينيين" في القطاع المدمّر بعد عام ونيّف على اندلاع الحرب فيه بين الاحتلال
وحركة حماس.
كما رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع، مؤكدة
أنه "مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل
الشرعية الدولية".
ورأى الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن
التشريع "يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن
نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم
المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارًا بتشكيل أونروا".
واتهم الاحتلال الإسرائيلي بعض موظفي أونروا
بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
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