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نتنياهو: مستعدون لتوفير المساعدات لأهالي غزة بدلا من الأونروا

10/28/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن "بلاده" مستعدة لتوفير مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة، بعد أن حظر البرلمان الإسرائيلي أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في "إسرائيل" و"القدس الشرقية" المحتلة.
وجاء في منشور لنتنياهو على منصة "إكس"، "يجب أن تبقى المساعدات الإنسانية المستدامة متاحة في غزة الآن وفي المستقبل... نحن على استعداد للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة على نحو لا يهدد أمن إسرائيل".

ووافق الكنيست الإسرائيلي الاثنين، على مشروع قانون يمنع الوكالة من العمل في "إسرائيل"، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.

وصوت النواب لصالح المشروع بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات ضد، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية القاسية لأونروا، التي تفاقمت منذ بداية الحرب في غزة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وأعربت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن مشروع القانون، وشددت على الأهمية "الحاسمة" لدور الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "نواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقًا، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وندد المفوّض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس" بفصل جديد من فصول "حملة للنيل من مصداقية" الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسة في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبر أن حظر أنشطتها "سيفاقم معاناة الفلسطينيين" في القطاع المدمّر بعد عام ونيّف على اندلاع الحرب فيه بين الاحتلال وحركة حماس.

كما رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع، مؤكدة أنه "مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".

ورأى الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن التشريع "يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارًا بتشكيل أونروا".

واتهم الاحتلال الإسرائيلي بعض موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

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