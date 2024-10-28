مقترح أميركي جديد بشأن اتفاق غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي
أن مدير مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" ويليام بيرنز ناقش صيغة جديدة لوقف إطلاق النار
وتبادل للأسرى مع نظرائه الإسرائيليين والقطريين.
وبحسب الموقع، فإن الصيغة الجديدة تتضمن وقفا
لإطلاق النار لمدة 28 يوما في قطاع غزة.
وأضاف أن الصيغة الجديدة تتضمن إفراج حماس عن نحو
8 أسرى وإطلاق "إسرائيل" سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين.
وتابع أن "إسرائيل" وافقت على وقف
مؤقت لإطلاق النار، لكن حماس تريد وقفا يقود إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها.
ووفق الموقع، فإن مدير الـ"سي آي إيه"
ورئيس الوزراء القطري بدءا بالفعل في تطوير فكرة الاتفاق الجزئي في قطاع غزة.
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