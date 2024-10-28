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مقترح أميركي جديد بشأن اتفاق غزة

10/28/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن مدير مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" ويليام بيرنز ناقش صيغة جديدة لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى مع نظرائه الإسرائيليين والقطريين.
وبحسب الموقع، فإن الصيغة الجديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 28 يوما في قطاع غزة.

وأضاف أن الصيغة الجديدة تتضمن إفراج حماس عن نحو 8 أسرى وإطلاق "إسرائيل" سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

وتابع أن "إسرائيل" وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن حماس تريد وقفا يقود إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها.

ووفق الموقع، فإن مدير الـ"سي آي إيه" ورئيس الوزراء القطري بدءا بالفعل في تطوير فكرة الاتفاق الجزئي في قطاع غزة.

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