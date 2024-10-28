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أسعار النفط ترتفع بدعم من خطة أميركا لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

10/28/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار النفط قليلا الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة بدعم من خطة أميركية لشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي بينما واصل المستثمرون التركيز على التطورات في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.6 %إلى 71.86 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.7 %إلى 67.83 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة للخامين القياسيين ستة بالمئة أمس الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول، بعد عدم مساس الضربة التي شنتها "إسرائيل" على إيران في مطلع الأسبوع بالبنية التحتية النفطية لطهران.

وقالت الولايات المتحدة الاثنين، إنها تسعى للحصول على ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي للتسليم حتى مايو أيار من العام المقبل، في عملية شراء لن تترك للحكومة سوى القليل من المال لشراء كميات أخرى حتى يوافق المشرعون على إتاحة المزيد من الأموال.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "بينما تظل التوقعات بشأن الوضع في الشرق الأوسط مثيرة للقلق فإن السوق تتوقع هدوءا مؤقتا في الضربات الانتقامية بين إسرائيل وإيران".

وبحسب موقع "المملكة"، أضاف "الخطة الأمريكية لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي قدمت بعض الدعم للسوق"، لكنه توقع اتجاها نزوليا في المستقبل مع اقتراب موسم ذروة الطلب على الكيروسين في الشتاء في نصف الكرة الشمالي ومع استمرار تباطؤ الطلب في الصين.

ويوم السبت، نفذت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث موجات من الضربات ضد منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران، في أحدث تبادل للقصف بين الخصمين في الشرق الأوسط.

واستهدفت الضربة الإسرائيلية بشكل أكبر الأهداف العسكرية، الأمر الذي هدأ المخاوف من احتمال قيام "إسرائيل" بمهاجمة المنشآت النووية أو البنية التحتية النفطية الإيرانية.

لكن التوتر ما يزال مرتفعا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس الاثنين، إن إيران "ستستخدم كل الأدوات المتاحة" للرد على الهجوم الإسرائيلي.

وحذرت الولايات المتحدة إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من "عواقب وخيمة" إذا أقدمت على أي أعمال عدائية أخرى ضد "إسرائيل" أو العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط.

وفي الولايات المتحدة، من المرجح أن ترتفع مخزونات النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي تقريره الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، تقريرها الأربعاء.

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