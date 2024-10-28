Tuesday, 29 October 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلسة ساخنة في مجلس الأمن.. إيران وإسرائيل تتبادلان الاتهامات

10/28/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد السفير الإسرائيلي، لدى الأمم المتحدة، داني دانون أن "بلاده" دافعت عن نفسها بعد "الهجوم الوحشي" الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك في رده على اتهامات وجهها نظيره الإيراني.
وتبادل السفيران الاتهامات بتهديد السلام في الشرق الأوسط خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد الاثنين، بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية، مشددين على حق كل منهما في الدفاع عن النفس.

وقال دانون: "لقد وعدنا بأن أفعالهم لن تمر بلا رد، وإسرائيل وفت بوعودها".

وأضاف: "إيران زرعت العنف والفوضى والدمار في أنحاء الشرق الأوسط. وهذا العنف لا يقتصر على حدود إسرائيل، بل يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".

وتابع: "اليوم نحن، إسرائيل، في مرماهم، ولكن غدا يمكن أن تكون أيّ من الدول الممثّلة هنا. لا تخطئوا في ذلك"، داعيا إلى فرض عقوبات "خانقة" على طهران، لا سيما لمنع "نظام مجنون" من الحصول على أسلحة نووية.

بدوره، قال السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني إن "العدوان الإسرائيلي على إيران واضح ولا يحدث بشكل منعزل. هذا الهجوم العدواني جزء من اتجاه أوسع ومستمر للعدوان والإفلات من العقاب تزعزع به إسرائيل استقرار المنطقة بأسرها".

ورأى أن "انتهاكات إسرائيل المستمرة والمنهجية للقانون الدولي وعدوانها على إيران وجرائمها في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والتي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن الدوليين، تتطلب إدانة لا لبس فيها وإجراء حاسما من المجلس".

وكانت إيران دعت إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ بعد ضربات شنتها "إسرائيل" السبت ضد أهداف عسكرية على أراضيها.

كما كرر السفير الإيراني التهديدات بالرد على هذه الضربات التي نُفّذت ردا على ضربات صاروخية إيرانية على "إسرائيل" في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وحذّر من أن "جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحق الرد على هذا العمل العدواني في أي وقت تختاره"، مؤكدا مع ذلك أنها تفضل "دائما" اللجوء إلى "الدبلوماسية لحل المشكلات الإقليمية".

وقال دانون "لا يمكن للعالم تجاهل التهديد الذي تُشكّله إيران. عندما تتعهد إسرائيل الدفاع عن شعبها، فإنها تفي بوعودها، أيا يكن الثمن".

من جهتها، كررت الولايات المتحدة دعم حليفتها "إسرائيل".

وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد "رسالتنا إلى إيران تبقى واضحة: إذا اختارت القيام بمزيد من الأعمال العدوانية ضد إسرائيل أو ضد الأفراد الأميركيين في المنطقة، فستكون هناك عواقب وخيمة. لن نتردد في التصرف دفاعا عن النفس".

MENAFN28102024000072011014ID1108827124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث