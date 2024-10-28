الاتحاد ينهي مغامرة الجندل
التاريخ
10/28/2024 11:24:25 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أنهى الاتحاد مغامرات ضيفه الجندل، وحجز موقعه في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه عليه 2 /صفر، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، لحساب دور الـ16 للبطولة، سجل للعميد عبدالعزيز البيشي ((4))، وعبدالرحمن العبود ((44)).
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