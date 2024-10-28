Tuesday, 29 October 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد ينهي مغامرة الجندل

10/28/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى الاتحاد مغامرات ضيفه الجندل، وحجز موقعه في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه عليه 2 /صفر، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، لحساب دور الـ16 للبطولة، سجل للعميد عبدالعزيز البيشي ((4))، وعبدالرحمن العبود ((44)).

MENAFN28102024000089011017ID1108827109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث