ضمك يستعد للمدرسة باللياقة

(MENAFN
- Al Watan)
ركز مدرب ضمك البرتغالي كوزمين كونترا على الجانبين اللياقي والبدني، استعدادا لمواجهة الرياض، الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يعمل على تصحيح أخطاء لاعبيه التي وقعوا فيها خلال مواجهة القادسية الماضية، التي خسرها فارس الجنوب 1/ 2.
وأخضع المدرب الروماني لاعبيه لتدريبات فنية، طبق خلالها عديداً من الجمل التكتيكية، طبقها اللاعبون عبر مناورة فنية.
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