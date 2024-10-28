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القادسية يعبر الوحدة

10/28/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ القادسية ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما قلب الطاولة في وجه مضيفه الوحدة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب دور الـ16 للبطولة، سجل لفارس الشرقية جوليان كينونيس ((37، 45+3))، ولفرسان مكة جونينهو باكونا ((7)).

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