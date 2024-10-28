التعرق الليلي مؤشر لسرطان الأمعاء

(MENAFN
- Al Watan)
حذر مركز سرطان الأمعاء، في المملكة المتحدة، من حالة قد تصيب الإنسان خلال النوم تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء، فإذا انتبهنا إليها يمكن أن يساعد ذلك في رفع نسبة الشفاء، ويوصي الخبراء بضرورة المراجعة الطبية العاجلة في حال ظهور أعراض معينة كمؤشرات خطر.
ومن الأعراض التي ذكرها مركز الأمعاء التعرق الليلي؛ فيقول الخبراء إذا حدث بانتظام وعطل عادات نومك، خاصة إذا كنت تعاني من الحمى، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو أعراض أخرى، فإنه مؤشر على وجود مشكلة بالأمعاء.
ولفت الأطباء إلى أنه من العلامات أيضًا، فقر الدم، فقال مركز سرطان الأمعاء: ((إذا كنت تشعر بالتعب الشديد طوال الوقت، ولا تعرف السبب، فمن المهم التحدث مع طبيبك حتى يتمكن من مساعدتك في العثور على السبب)).
وأشاروا إلى أن الإرهاق يرجع إلى نقص خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، وهو ما يعرف بفقر الدم.
ومن علامات الخطر التي قد تعد مؤشرا للإصابة بسرطان الأمعاء حالة تدلّي المستقيم؛ عندما يهبط المستقيم (أي آخر جزء من الأمعاء الغليظة) من موضعه الطبيعي ضمن منطقة الحوض.
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