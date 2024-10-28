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التعرق الليلي مؤشر لسرطان الأمعاء

10/28/2024 11:24:12 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر مركز سرطان الأمعاء، في المملكة المتحدة، من حالة قد تصيب الإنسان خلال النوم تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء، فإذا انتبهنا إليها يمكن أن يساعد ذلك في رفع نسبة الشفاء، ويوصي الخبراء بضرورة المراجعة الطبية العاجلة في حال ظهور أعراض معينة كمؤشرات خطر.
ومن الأعراض التي ذكرها مركز الأمعاء التعرق الليلي؛ فيقول الخبراء إذا حدث بانتظام وعطل عادات نومك، خاصة إذا كنت تعاني من الحمى، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو أعراض أخرى، فإنه مؤشر على وجود مشكلة بالأمعاء.
ولفت الأطباء إلى أنه من العلامات أيضًا، فقر الدم، فقال مركز سرطان الأمعاء: ((إذا كنت تشعر بالتعب الشديد طوال الوقت، ولا تعرف السبب، فمن المهم التحدث مع طبيبك حتى يتمكن من مساعدتك في العثور على السبب)).
وأشاروا إلى أن الإرهاق يرجع إلى نقص خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، وهو ما يعرف بفقر الدم.
ومن علامات الخطر التي قد تعد مؤشرا للإصابة بسرطان الأمعاء حالة تدلّي المستقيم؛ عندما يهبط المستقيم (أي آخر جزء من الأمعاء الغليظة) من موضعه الطبيعي ضمن منطقة الحوض.

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