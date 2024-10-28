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Orion نموذج جديد للذكاء الاصطناعي

10/28/2024 11:24:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ستكشف OpenAI، الشركة المطورة لبرنامج الدردشة ChatGPT، عن نموذج ((Orion)) الجديد للذكاء الاصطناعي، بحلول شهر ديسمبر. حسبما أفادت صحيفة The Verge نقلا عن مصادر لها.
على عكس أحدث طرازين من الشركة GPT-4o وo1، لن يتم تسويق Orion أولا على نطاق واسع من خلال منصة ChatGPT. وحسب مصدر مطلع على الأمر فإن OpenAI تخطط لإتاحة النموذج الجديد أولا للشركات التي تتعاون معها بشكل وثيق حتى تتمكن من تطوير منتجاتها الخاصة.
وقال مصدر آخر، إن المهندسين في Microsoft، بصفتها جهة شريكة رئيسية لـ OpenAI في تسويق نماذج الذكاء الاصطناعي، يستعدون لنشر Orion على منصة Azure السحابية في مطلع نوفمبر. وفي حين يُنظر إلى نموذج Orion داخل OpenAI باعتباره خليفة لـ GPT-4، فمن غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستطلق عليه اسم GPT-5 أم لا.
وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في OpenAI قد أعلن في وقت سابق أن Orion يمكن أن يكون أقوى بمقدار 100 مرة من GPT-4. فيما ذكرت الصحيفة أنه من غير المستبعد أن تطرأ تعديلات على خطة إطلاق Orion.

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