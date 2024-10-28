Orion نموذج جديد للذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan)
ستكشف OpenAI، الشركة المطورة لبرنامج الدردشة ChatGPT، عن نموذج ((Orion)) الجديد للذكاء الاصطناعي، بحلول شهر ديسمبر. حسبما أفادت صحيفة The Verge نقلا عن مصادر لها.
على عكس أحدث طرازين من الشركة GPT-4o وo1، لن يتم تسويق Orion أولا على نطاق واسع من خلال منصة ChatGPT. وحسب مصدر مطلع على الأمر فإن OpenAI تخطط لإتاحة النموذج الجديد أولا للشركات التي تتعاون معها بشكل وثيق حتى تتمكن من تطوير منتجاتها الخاصة.
وقال مصدر آخر، إن المهندسين في Microsoft، بصفتها جهة شريكة رئيسية لـ OpenAI في تسويق نماذج الذكاء الاصطناعي، يستعدون لنشر Orion على منصة Azure السحابية في مطلع نوفمبر. وفي حين يُنظر إلى نموذج Orion داخل OpenAI باعتباره خليفة لـ GPT-4، فمن غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستطلق عليه اسم GPT-5 أم لا.
وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في OpenAI قد أعلن في وقت سابق أن Orion يمكن أن يكون أقوى بمقدار 100 مرة من GPT-4. فيما ذكرت الصحيفة أنه من غير المستبعد أن تطرأ تعديلات على خطة إطلاق Orion.
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