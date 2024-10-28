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الفروق الرئيسية بين الجرب والإكزيما

10/28/2024 11:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تعريف الجرب
مرض جلدي معدٍ تسببه حشرة صغيرة تُعرف باسم ((سوس الجرب)). يؤدي إلى حكة شديدة وظهور طفح جلدي.
تعريف الإكزيما
حالة جلدية غير معدية تتميز باحمرار الجلد، وجفافه، وحكة. وتظهر بسبب عوامل وراثية أو بيئية.
الأعراض
الجرب يتسبب في حكة شديدة، خاصةً في الليل، وظهور بثور صغيرة.
الإكزيما تظهر على شكل بقع حمراء، وقشور، وجفاف في الجلد.
المناطق المتأثرة
الجرب يؤثر غالبًا على الأماكن التي يوجد فيها احتكاك، مثل بين الأصابع، وتحت الإبطين، وفي منطقة الأعضاء التناسلية.
الإكزيما تظهر في أي مكان، وغالبًا ما تكون على الوجه، واليدين، والركبتين.
العلاج
علاج الجرب يتطلب استخدام أدوية موضعية مثل الكريمات المضادة للطفيليات.
الإكزيما تُعالج باستخدام مرطبات وكريمات مضادة للالتهابات.
الوقاية
لمنع الجرب، يجب تجنب الاتصال المباشر مع المصابين.
في حالة الإكزيما، من المهم تجنب المهيجات والحفاظ على ترطيب الجلد.

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