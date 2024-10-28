الفروق الرئيسية بين الجرب والإكزيما

(MENAFN
- Al Watan)
تعريف الجرب
مرض جلدي معدٍ تسببه حشرة صغيرة تُعرف باسم ((سوس الجرب)). يؤدي إلى حكة شديدة وظهور طفح جلدي.
تعريف الإكزيما
حالة جلدية غير معدية تتميز باحمرار الجلد، وجفافه، وحكة. وتظهر بسبب عوامل وراثية أو بيئية.
الأعراض
الجرب يتسبب في حكة شديدة، خاصةً في الليل، وظهور بثور صغيرة.
الإكزيما تظهر على شكل بقع حمراء، وقشور، وجفاف في الجلد.
المناطق المتأثرة
الجرب يؤثر غالبًا على الأماكن التي يوجد فيها احتكاك، مثل بين الأصابع، وتحت الإبطين، وفي منطقة الأعضاء التناسلية.
الإكزيما تظهر في أي مكان، وغالبًا ما تكون على الوجه، واليدين، والركبتين.
العلاج
علاج الجرب يتطلب استخدام أدوية موضعية مثل الكريمات المضادة للطفيليات.
الإكزيما تُعالج باستخدام مرطبات وكريمات مضادة للالتهابات.
الوقاية
لمنع الجرب، يجب تجنب الاتصال المباشر مع المصابين.
في حالة الإكزيما، من المهم تجنب المهيجات والحفاظ على ترطيب الجلد.
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