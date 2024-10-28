موظفة انطوائية تنهار نفسيا بسبب مديرها

(MENAFN
- Al Watan)
عانت شابة صينية تدعى لي، في مقاطعة خنان من انهيار نفسي حاد بعد تلقيها توبيخا قاسيا من رئيسها في العمل.
ووفقا لصحيفة ((The South China Morning Post))، أصبحت لي في حالة ذهول، وتوقفت عن الأكل والشرب والحركة أو الانخراط في محادثة.
وبدأت هذه الحالة منذ شهر، عندما وبخها قائد فريقها في العمل، مما تركها غير سعيدة وأدى في النهاية إلى إغلاق عاطفي وجسدي كامل.
ومع استمرار تدهور حالة لي، تراجعت قدراتها البدنية بشكل حاد. وذكرت أسرتها أنه إذا أزالوا الوسادة من تحت رأسها، فإنها ستعلق بلا حراك في الهواء.
وعلاوة على ذلك، فقدت السيطرة على الوظائف الجسدية الأساسية، مما يتطلب مساعدة مستمرة من أحبائها لتذكيرها باستخدام المرحاض.
ووصف الدكتور جيا ده هوان، طبيب لي في مستشفى الشعب الثامن في تشنغتشو، حالتها بأنها تشبه شكلا ((خشبيا)) خاليا من الحركة أو الاستجابة، وهي تعاني من ذهول، أحد أعراض الاكتئاب الشديد الذي يتميز بالعجز عن الحركة، وعدم الاستجابة، وفقدان السيطرة على الحركة، والانسحاب من الواقع.
وغالبا ما ينجم هذا المظهر النادر والشديد للاكتئاب عن صدمة عاطفية شديدة أو ضغوط.
وأشار الطبيب إلى أن لي كانت ذات شخصية انطوائية، وكانت تكافح للانفتاح على من حولها، وهو ما ساهم في نهاية المطاف بتفاقم حالتها.
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