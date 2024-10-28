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موظفة انطوائية تنهار نفسيا بسبب مديرها

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) عانت شابة صينية تدعى لي، في مقاطعة خنان من انهيار نفسي حاد بعد تلقيها توبيخا قاسيا من رئيسها في العمل.
ووفقا لصحيفة ((The South China Morning Post))، أصبحت لي في حالة ذهول، وتوقفت عن الأكل والشرب والحركة أو الانخراط في محادثة.
وبدأت هذه الحالة منذ شهر، عندما وبخها قائد فريقها في العمل، مما تركها غير سعيدة وأدى في النهاية إلى إغلاق عاطفي وجسدي كامل.
ومع استمرار تدهور حالة لي، تراجعت قدراتها البدنية بشكل حاد. وذكرت أسرتها أنه إذا أزالوا الوسادة من تحت رأسها، فإنها ستعلق بلا حراك في الهواء.
وعلاوة على ذلك، فقدت السيطرة على الوظائف الجسدية الأساسية، مما يتطلب مساعدة مستمرة من أحبائها لتذكيرها باستخدام المرحاض.
ووصف الدكتور جيا ده هوان، طبيب لي في مستشفى الشعب الثامن في تشنغتشو، حالتها بأنها تشبه شكلا ((خشبيا)) خاليا من الحركة أو الاستجابة، وهي تعاني من ذهول، أحد أعراض الاكتئاب الشديد الذي يتميز بالعجز عن الحركة، وعدم الاستجابة، وفقدان السيطرة على الحركة، والانسحاب من الواقع.
وغالبا ما ينجم هذا المظهر النادر والشديد للاكتئاب عن صدمة عاطفية شديدة أو ضغوط.
وأشار الطبيب إلى أن لي كانت ذات شخصية انطوائية، وكانت تكافح للانفتاح على من حولها، وهو ما ساهم في نهاية المطاف بتفاقم حالتها.

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