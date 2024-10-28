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رجل أعمال يوصي بثروته لكلبه المدلل

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أوصى رجل الأعمال الهندي الراحل، راتان تاتا بتخصيص جزء كبير من ثروته التي تزيد عن 100 مليون دولار لكلبه ((تيتو)).
وبحسب صحيفة ((ديلي ميل)) فإن تاتا أوصى بأن يحصل كلبه على ((رعاية غير محدودة))، وأن قسما كبيرا من ثروته التي تزيد عن 91 مليون جنيه إسترليني ستوزع ما بين كلبه ((تيتو)) وطاهيه راجان شاو وخادمه كونار سوبيا.
وتوفي، راتان تاتا رجل الأعمال والرئيس الفخري لمجموعة ((تاتا)) الهندية في التاسع من أكتوبر الجاري عن عمر يناهز الـ86 عاما، مخلفا وراءه إرثا عظيما من النجاحات في عالم صناعة السيارات، ولم يتزوج تاتا خلال حياته ولم يكن لديه أولاد، وقرر أن يتم توزيع الجزء الأكبر من ثروته ما بين كلبه الأليف وخادمه وطباخه، أما الجزء الباقي فيرثه إخوته وأخواته.
ولد راتان نوال تاتا في 28 ديسمبر 1937 في مومباي بالهند، وتلقى تعليمه في مدرسة كامبريدج بنفس المدينة، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة كورنيل في عام 1962، والتحق لاحقا ببرنامج الإدارة المتقدمة في كلية هارفارد للأعمال.
وبدأ راتان تاتا مسيرته المهنية في مجموعة ((تاتا)) عام 1961، حيث تولى العديد من المناصب في الشركات المختلفة داخلها، واكتسب خبرة في مختلف القطاعات، مثل صناعة السيارات، والاتصالات، وتولى قيادة المجموعة الهندية العملاقة في عام 1991 واستمر في إدارتها حتى عام 2012، ليتحول إلى أحد أبرز القادة في عالم الأعمال في الهند والعالم.

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