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163.3% نموا سنويا بالاستثمار الأجنبي بقطاع الترفيه

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل قطاع الفنون والترفيه والتسلية أعلى نمو سنوي في الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاعات الاقتصادية بالمملكة، وبنسبة 163.3% مرتفعا من 645.08 مليون ريال في 2022 إلى 1.69 مليار ريال في 2023.
وشهدت جميع القطاعات الاقتصادية نموا في الاستثمار الأجنبي تفاوت بين 1.3% و163.3% باستثناء قطاع النقل والتخزين الذي انخفضت فيه قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 2.1% منخفضة من 113.69 مليار ريال إلى 111.25 مليار ريال، في حين سجل الاستثمار الأجنبي نموا سنويا بلغ 13.4% مرتفعا من 791.03 مليار ريال إلى 897.34 مليار ريال.
ــــــــــــــــــ أكبر القطاعات بالاستثمار الأجنبي
وشكل قطاع الصناعات التحويلية النسبة الأكبر من القطاعات في قيمة الاستثمار الأجنبي، ومثلت قيمته 29% من إجمالي الاستثمار الأجنبي، حيث بلغت قيمته 258.73 مليار ريال مرتفعة من 214.40 مليار ريال، وبنمو سنوي بلغ 20.7%، وتلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والذي بلغت قيمته 134.75 مليار ريال وبنمو سنوي 8.4%، ثم قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والذي بلغت قيمته 112.12 مليار ريال وبنمو سنوي 18.9%، كما جاء الاستثمار بقطاع التشييد ضمن القطاعات الأعلى وباستثمارات بلغت 79.78 مليار ريال وبنمو سنوي 15.7%، أما قطاع التعدين واستغلال المحاجر فبلغت قيمة الاستثمار فيه 33.22 مليار ريال بنمو سنوي 19%، وبلغ الاستثمار بقطاع المعلومات والاتصالات 31.71 مليار ريال وبنمو 28.3%، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية سجل استثمارات بقيمة 30.40 مليار ريال بنمو 20.9%، وقطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية فيه 28.14 مليار ريال وبنمو 6.9%.
ــــــــــــــــــ القطاعات الأقل بالاستثمار الأجنبي
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة العقارية 21.65 مليار ريال بنمو سنوي 13.1%، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بلغت قيمة الاستثمارات فيه 15.67 مليار ريال بنمو 1.3%، أما قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها فبلغت قيمة الاستثمار فيه 14.29 مليار ريال بنمو 3.8%، وقطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام سجل 12.84 مليار ريال بنمو 8%، وقطاع أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 5.33 مليارات ريال بنمو 7.4%، أما قطاع التعليم فبلغت قيمة الاستثمار فيه 3.27 مليارات ريال وبنمو سنوي 5.4%، وقطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك فسجل استثمارات بقيمة 2.17 مليار ريال بنمو 7.6%، وقطاع أنشطة الخدمات الأخرى الذي سجل نموا سنويا بنسبة 150.8% بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية فيه 248.7 مليون ريال.
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاعات الاقتصادية خلال 2022-2023 ((بآلاف الريالات)) ونسبة التغيير:
الصناعات التحويلية= 20.7%
2022= 214.405.134
2023= 258.737.185
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية= 8.4%
2022= 124.358.837
2023= 134.755.131
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين= 18.9%
2022= 94.362.944
2023= 112.129.546
النقل والتخزين= - 2.1%
2022= 113.691.001
2023= 111.256.304
التشييد= 15.7%
2022= 68.977.162
2023= 79.785.614
التعدين واستغلال المحاجر= 19%
2022= 27.925.089
2023= 33.224.432
المعلومات والاتصالات= 28.3%
2022= 24.725.187
2023= 31.710.238
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 20.9%
2022= 25.152.342
2023= 30.407.786
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 6.9%
2022= 26.318.766
2023= 28.141.031
الأنشطة العقارية= 13.1%
2022= 19.146.735
2023= 21.655.657
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء= 1.3%
2022= 15.471.190
2023= 15.673.084
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها= 3.8%
2022= 13.764.892
2023= 14.291.381
أنشطة خدمات الإقامة والطعام= 8%
2022= 11.889.841
2023= 12.843.145
أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي= 7.4%
2022= 4.969.922
2023= 5.337.023
التعليم= 5.4%
2022= 3.109.515
2023= 3.276.642
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك= 7.6%
2022= 2.023.123
2023= 2.176.052
الفنون والترفيه والتسلية= 163.3%
2022= 645.088
2023= 1.698.260
أنشطة الخدمات الأخرى= 150.8%
2022= 99.203
2023= 248.748
الإجمالي= 13.4%
2022= 791.035.970
2023= 897.347.258

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