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17% نسبة استخدام الطاقة المتجددة بالشبكة الخليجية

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن الشبكة الخليجية سجلت زيادة ملحوظة في نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 17% حالياً، مع توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2050، مما سيعزز من مكانة المنطقة في مجال الطاقة النظيفة والتحول إلى الحياد الكربوني. وأشار البراهيم خلال افتتاح المنتدى الدولي لتعزيز الحياد الكربوني بالظهران إلى أن المنتدى في نسخته الثانية يعالج كثيراً من القضايا، حيث يطرح مسألة تطوير التقنيات المطلوبة في عمليات التحول الصفري، لافتا إلى أن مخرجات المنتدى تتمثل في اتفاقيات تعاون بحثية مع الجامعات والمعاهد، بهدف التركيز على تطوير التقنيات المستقبلية في مجال الحياد الصفري. وشهد المنتدى الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالتعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية الأمريكي (إبري) وتحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة التي تهدف إلى تطوير التقنيات المستقبلية لدعم مسار الحياد الكربوني في المنطقة. وخلال المنتدى، صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بأن المنتدى يشكل منصة رائدة لمناقشة التحديات والحلول اللازمة لدعم دول الخليج والمجتمع الدولي في مسيرتهم نحو الوصول إلى الحياد الصفري. وأوضح المهندس يعقوب الكيومي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي أصبحت جزءاً واقعياً في دول التعاون.
وعن التحولات الكبيرة في قطاع الطاقة بالمنطقة، أشار رئيس معهد بحوث الطاقة الكهربائية ((إبري))، إرشاد منصور، إلى أن منطقة الخليج حققت خطوات ملموسة في خفض الانبعاثات، متجاوزة الأهداف المحددة لعام 2030، وذلك من خلال الاستثمارات الواسعة في تقنيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، مشدداً على ضرورة تخصيص 5-10% من استثمارات الطاقة النظيفة للتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وتخزين الطاقة والهيدروجين.
كما أوضح الدكتور صالح اليحيى مختص في التقنية أن الاتفاقيات التي وُقعت مع المؤسسات التعليمية تستهدف التعاون الأكاديمي والتقني لتعزيز الشراكات في مجالات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني والطاقة المتجددة، بما يدعم رؤية الكليات وأهداف هيئة الربط الخليجي.

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