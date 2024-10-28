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مفهوم النقد عند ابن الهيثم

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) لا أعتقد أن هناك فكرًا تقدم وتطور دون نقد. لا يمكن للفكر أن يعرف أخطاءه أو أن يتقدم إلى الأمام دون النقد الذي يكشف له هذه الأخطاء واحتمالات التقدم. مفهوم النقد يحتاج إعادة ترتيب في ثقافتنا. من الناحية الأولى؛ النقد لدينا هو أقرب للإهانة وغير متقبل ثقافيًا، حتى لو كان موجهًا للموضوع وليس للشخص. هذا يعود إلى تركيبتنا التي لا تقبل ((ثقافة الخطأ))، ولا تفصل الموضوع عن الشخص. المطروح من الشخص هو مجهود له في موضوع معين، لكنه لا يمثله بالضرورة. الإنتاج الأدبي يفوق الواقع المعاش، يجب أن نفصل بين الموضوع وبين الشخص الذي فكر فيه. والإشكالية الأكبر، كلما كان المفكر كبير السن كلما كان صعب نقده، وهذه إشكالية نابعة من عادات وتقاليد تخلط بين النقد الأدبي والحياة الاجتماعية. حيث إن تقدير كبير السن في الحياة اليومية لن يتغير عند الناقد المحايد وغير المتعصب، وإنما يوجه النقد بشكل منفصل عن شخص المفكر، ولا يقلل من مكانته واحترامه خارج حدود النقد الأدبي.
يقول ابن الهيثم في تأسيسه لمنهجية النقد والشك المنهجي في منظومته العلمية: ((وحسن الظن بالعلماء في طباع جميع الناس... فطالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين، المسترسل مع طبعه في حسن الظن بهم، بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم، المتوقف فيما يفهمه عنهم، المتبع الحجة والبرهان، لا قول القائل الذي هو إنسان، المخصوص في جبلّته بضروب الخلل والنقصان)).
في هذا التقرير، ينبه ابن الهيثم على خطأ تلقائي يقع فيه كثير من الناس والباحثين والنقّاد: الميل للعلماء والأساتذة وحسن الظن التلقائي بهم، وعدم إدراك بشريتهم القابلة للخطأ والزلل والنسيان. هذا تنبيه دقيق جدًا ونقد سيكولوجي داخل الحقل العلمي والأدبي، حيث إن كثيرًا من الباحثين قد يقع في هذا الخطأ بشكل لا إرادي ومن باب محبة أساتذته وعلمائه. يذكرهم ابن الهيثم هنا بأن يفصلوا بين التقدير الحياتي وبين مسؤولية العلم وفضيلة قول الحق، وعدم تضليل الناس من أجل محاباة العلماء والأساتذة.
من الناحية الثانية، طريقة النقد السليم المؤدي إلى إنتاج فكري سليم. حيث إن النقد إن لم يكن بطريقة محايدة ومبنيًا على منطق سليم يؤدي ذلك إلى صراع أيديولوجي أو إنتاج فارغ غير مثمر. يقوم النقد السليم على ثلاث ركائز، أولًا: فصل الموضوع عن الشخص المفكر فيه. ثانيًا: الشك المنهجي الذي يحاول تخطئة الموضوع من كل الجوانب. فإذا سلم الموضوع من مشرحة النقد والتخطئة يعتبر صحيحا ومتماسكا. حيث إن التفكير في نقد الموضوع من جانب واحد قصور فيه. النقد من جانب واحد اختزال للفكرة المطروحة، وحصر الموضوع في جانب واحد فقط. قد يجيد الناقد هذا الجانب ويجهل باقي الجوانب التي قد تصحح تفكيره وتوسع نظرته عن الموضوع. ثالثًا: أن ينقد الباحث حتى نفسه، وهذه مرحلة متقدمة في التفكير.
يقول ابن الهيثم: ((الواجب على الناظر في كتب العلوم، إذا كان غرضه معرفة الحقائق، أن يجعل نفسه خصمًا لكل ما ينظر فيه. ويجيل فكره في متنه وفي جميع حواشيه، ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه، ويتهم أيضًا نفسه عند خصامه فلا يتحامل عليه ولا يتسمح فيه. فإنه إذا سلك هذه الطريقة انكشفت له الحقائق، وظهر ما عساه وقع في كلام من تقدمه من التقصير والشُّبه)).

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