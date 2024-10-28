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دروس في استكشاف الذات وقوة التفكير

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) كثيرة هي الكتب التي تناولت قوة التفكير بصيغ وأساليب ومفاهيم مختلفة، كالدكتور إبراهيم الفقي، والكاتب الكندي بوب بروكتور، والكاتب الأمريكي نابليون هيل، والمفكر الروحاني الياباني ريو هو أوكاوا، والكاتب الأمريكي نورمان فينسنت بيل وكتابه الشهير ((قوة التفكير الإيجابي)) والذي يعد واحدًا من الكتب التي حظيت بشعبية واسعة على مستوى دول الغرب الصناعي.
واحتل الكتاب مكانة دائمة في أرشيف الكتب الأكثر ترشيحًا للقراءة، وترجم لأكثر من 40 لغة.
ولعل ما ساعد على انتشار الكتاب أن بيل كان شخصية عامة تحفيزية، وله ظهور واسع في القنوات التليفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك حاز كتابه قبولًا وانتشارًا واسعين. رغم أنه يقدم في كتابه ((تطوير الذات)) من منظور روحاني باعتباره عالم لاهوت وواعظًا إصلاحيًا، درس في كلية اللاهوت في جامعة بوسطن، فقد استطاع من خلال دراسته للطب النفسي وانتسابه إلى المؤسسة الأمريكية في الدين والطب النفسي أن يمزج ما بين التطوير الذاتي وعلم اللاهوت والروحانيات. ولكونه كاتبًا غزير الإنتاج، نشر مجموعة من المؤلفات ذات الطابع الروحاني الذاتي، رغم أن كتابه ((قوة التفكير الإيجابي)) يدخل في سياق تطوير الذات بنفس تأملي وروحاني.
وتعرض الكتاب لبعض الانتقادات فيما يتصل بنقولاته واقتباساته، فقد اقتبس المؤلف نقولات لعلماء وفلاسفة مجهولي الهوية، مكتفيًا بقوله ((عالم النفس المشهور)) و((عالم الاجتماع المعروف)).
أما الكتاب، من حيث المنطلقات الفكرية، فهو مزيج من التأملات والروحانيات وتطوير الذات وقراءاته اللاهوتية ونظريات علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع التجريبي. والتي يصعب فصل تلك الأفكار والعلوم والنظريات بعضها عن بعض. والتي تظهر بوضوح في كتاب ( قوة التفكير الإيجابي) حيث يتداخل علم اللاهوت مع علم النفس وعلم الاجتماع وتطوير الذات في دوائر متداخلة، فالمؤلف لم ينطلق في كتابه من معطيات تجريبية، بل اعتمد على فرضيات وتأملات وقراءات واستنتاجات خاصة، وليس على نتائج مباحث تطبيقية أو تجريبية. ولذلك فإن نورمان ليس سوى تلميذًا مخلصًا. لفلسفته الروحانية وتأملاته الخاصة في علم اللاهوت.
وإن كانت فكرة الكتاب ومنهجيته تقوم أنماط التفكير الروحاني التأملي إلا أن نورمان وظف تطوير الذات وعلم النفس الاجتماعي في سردية الكتاب، رغم أن الكتاب مؤسس على أرضية لاهوتية ولذلك فإن النزعة اللاهوتية تطغى على الكتاب في إطار تطوير الذات، فهذا المزج الديني الروحاني والفلسفي التأملي والنفساني، يصب في تطوير الذات والتحفيز الذاتي فإذا ما أردنا أن نختزل الكتاب في فكرة وتعريفاً خاصاً فهي أن العقل الإنساني لا يتطور إلا بالتفكير الإيجابي المتواصل، ولا ترتقي الحياة الا بقوة التفكير الإيجابي، ولذلك فمحور الكتاب يدور حول قوة التفكير الإيجابي وتأثيره في حياة الإنسان. فالمؤلف من خلال هذه الوصفة يقدم جملة من النصائح والمواعظ والتقنيات والإرشادات لتحويل الأفكار السلبية إلى إيجابية، مركزًا على مبدأ الثقة بالنفس والتعامل بكفاءة مع التحديات والمصاعب والمواقف ومتاعب الحياة. وفي هذا يسعى المؤلف إلى تحقيق التوازن النفسي والتصالح مع الذات حيث يجمع ما بين التجربة الإنسانية والنصائح الاجتماعية، فنورمان يرى أن التغيير إلى الأفضل يكمن في تغيير الأفكار والمشاعر وتحويلها إلى أفكار ومشاعر إيجابية.
على أي حال الكتاب مليء بالتجارب والتأملات والتحليلات حول قوة التفكير الإيجابي، والتي جاءت نتاج أفكار فلسفية وتأملات روحانية ونظريات اجتماعية ونفسية وذاتية.

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