Tuesday, 29 October 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاصيل قد يجدها بعض القراء مزعجة

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أحيانًا يخرج إليك الإعلام الغربي بتقارير قد تظن أنها تحاكي أو تشرح الألم والفجيعة التي يعاني منها جنود الكيان أو سكانه، ولكن سرعان ما تتضح الصورة بعد التعمق في التقرير لتجد أنه لا يتحدث عنهم بل عن ضحايا آخرون بين الأسطر، حتى في المؤازرة على ما يبدوا أنهم ما زالوا حذرين حتى لا يتم اتهامهم بمعاداة السامية!
الآن ما الأفكار التي سوف تحضر إلى ذهنك بعد أن تقرأ التقرير التالي الذي نشر بتاريخ 21 الشهر الجاري من قبل الـ ((سي أن أن)) ؟
لنبدأ بالعنوان: (((لقد خرج من غزة، لكن غزة لم تخرج منه)): الجنود الإسرائيليون العائدون من الحرب يعانون من الصدمة والانتحار). وأضافت الصحيفة التالي: ((ملاحظة المحرر: تتضمن هذه القصة تفاصيل حول الانتحار قد يجدها بعض القراء مزعجة)).
من الطبيعي أن تتوقع أن محور الاهتمام هو هؤلاء الجنود ونفسياتهم بعد العودة من غزة، ومن الطبيعي أيضًا أن تتوقع أن التفاصيل ((المزعجة)) سوف تكون عن كيفية تنفيذ عمليات الانتحار. لكن ما أن تغوص قليلًا بين الأسطر ستجد ما هو مقزز ومروع، كلا ليس لما حدث لهؤلاء الجنود بل لما فعلوه!
سأضع لكم هنا بعض المقاطع من التقرير، مع بعض تعليقاتي حتى أشارككم ما استنتجت وما شعرت وأنا أقرأ التقرير.
بطل التقرير هو جندي الاحتياط ((إليران مزراحي)) يقول التقرير: ((أغلقت السلطات الإسرائيلية - مع استثناءات نادرة - قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب إلا تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، ما يجعل من الصعب تصوير المدى الكامل لمعاناة الفلسطينيين أو تجارب الجنود هناك. وقال الجنود الإسرائيليون الذين قاتلوا في القطاع لشبكة CNN إنهم شهدوا فظائع لا يمكن للعالم الخارجي أن يفهمها أبدًا.... تجريف ((الإرهابيين أحياءً وأمواتاً))! مهلًا، سوف نتعرف على هؤلاء ((الإرهابيين)) بعد عدة مقاطع من التقرير.
لنكمل: ((تم نشر مزراحي في غزة في 8 أكتوبر من العام الماضي وتم تكليفه بقيادة جرافة D-9، وهي مركبة مدرعة تزن 62 طنًا يمكنها مقاومة الرصاص والمتفجرات. كان مدنيًا معظم حياته، وعمل مديرًا في شركة إنشاءات إسرائيلية.... تم إخراجه من غزة لتلقي العلاج، وفي أبريل شخصت إصابته باضطراب ما بعد الصدمة،... وقالت (والدته) التي تعيش في مستوطنة ((معاليه أدوميم)) الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة (أن تضع ((سي إن إن)) كلمة ((محتلة)) هذه سابقة): ((لم يعرفوا كيف يعاملونهم (الجنود). وأضافت ((قالوا (الجنود) إن الحرب مختلفة تمامًا. لقد رأوا أشياء لم يسبق لها مثيل في إسرائيل)). طبعًا لم يدخلوا سجون التعذيب وربما لم يشاهدوا أفعال المتطرفين مع أهالي القرى من ترويع وترهيب وتعذيب وقتل!
((.. تساءلت (والدته) عما إذا كان ابنها قد قتل شخصًا ما ولا يستطيع التعامل مع الأمر. ((لقد رأى الكثير من الناس يموتون. ربما حتى أنه قتل شخص ما. (لكن) نحن لا نعلم أطفالنا القيام بأشياء كهذه)). ((لذا، عندما فعل هذا، شيئًا كهذا، ربما كان ذلك بمثابة صدمة له)).
ربما؟! هل كان هناك في نزهة؟ أم ذهب لتقديم الدعم الوجداني مثلًا!
((وقدم ((غي زاكين))، صديق مزراحي ومساعده في قيادة الجرافة، المزيد من المعلومات حول تجربتهم في غزة. وقال: ((لقد رأينا أشياء صعبة جدًا جدًا)). ((الأشياء التي يصعب قبولها.((وتحدث الجندي السابق علنًا عن الصدمة النفسية التي عانى منها الجنود الإسرائيليون في غزة. وفي شهادته أمام الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في يونيو، قال زاكين إنه في مناسبات عديدة، اضطر الجنود إلى ((دهس الإرهابيين، أحياء وأموات، بالمئات)). وأضاف: ((كل شيء يتدفق)).
لأقرب لكم المشهد باللغة العربية، هو يصف خروج اللحم من المفرمة خلال فرمه!
((يقول زاكين إنه لم يعد يستطيع أكل اللحوم، إذ يذكره بالمناظر المروعة التي شاهدها من جرافته في غزة، ويكافح من أجل النوم ليلًا، وأصوات الانفجارات تدوي في رأسه)). وقال لـCNN: ((عندما ترى الكثير من اللحوم (المهروسة)، والدماء... دماءنا ودماءهم (حماس)، فإن ذلك يؤثر عليك حقًا عندما تأكل))، في إشارة إلى تشبيه الجثث بـ ((اللحوم)). ويؤكد أن الغالبية العظمى ممن التقى بهم كانوا ((إرهابيين)).
أموات وأحياء؟! لا فعلًا مسكين، الرجل أصبح نباتيًا، أين الرحمة، أين الإنسانية؟! والغالبية العظمى ((إرهابيين))؟! لم ير العالم بأجمعه سوى مدنيين ونسبة كبيرة من الأطفال والنساء، حتى في ضعفهم لا يستطيعون سوى الكذب والتدليس!
لنكمل: ((يتذكر قائلًا: ((لقد رأينا المدنيين، أوقفناهم وأحضرنا لهم الماء للشرب، وتركناهم يأكلون من طعامنا))، مضيفًا أنه حتى في مثل هذه المواقف، كان مقاتلو حماس يطلقون النار عليهم. وقال: ((لذلك، لا يوجد شيء اسمه مواطنين))، في إشارة إلى قدرة مقاتلي حماس على الاختلاط مع المدنيين. ((هذا هو الإرهاب)).
ما هذا الحنان؟ أطعمناهم؟! لقد ظهرت على حقيقتك أيها المجرم، هل هذا تبرير لقتل المدنيين؟ ألم تقل إن الغالبية ((إرهابيون))؟!
بالنسبة لحمامة السلام ((إليرن)) يقول التقرير: ((بعد أن انتحر، ظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي له وهو يهدم المنازل والمباني في غزة ويقف أمام المباني المخربة. بعض الصور، التي يُزعم أنها نُشرت على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أزيلت الآن، ظهرت في فيلم وثائقي (حيث) تمت مقابلته على القناة 13 الإسرائيلية)) ويضيف التقرير أن أخته ((المسكينة)) انزعجت من كمية التعليقات السلبية والشتائم تحت صوره! حقًا ماذا كانت تتوقع من ردة فعل على تسجيلات إجرامه ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي؟!
ربما كان التقرير مؤازرة لجنود الكيان المحتل وما عانوه، ولكن الذي حدث أنه أظهر معاناة أهل غزة أمام وحشية هذا الجيش، إضافة إلى عدم اهتمام قادة الجيش بجنوده، وكأن سلوكياتهم تخاطب المجندين قائلة: ((عقل مضروب؟ موت خبيبي))! - الخاء بدل الحاء لأنهم لا يلفظونها- وليس بعيدًا أن نجد أنهم سرقوها كما سرقوا الأرض والتاريخ والتراث حتى الحمص والفلافل! هل سيصعب عليهم سرقة ((حتة)) حرف؟!

MENAFN28102024000089011017ID1108827093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث