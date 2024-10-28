Tuesday, 29 October 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواقف السيارات التحديات والحلول

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد مشكلة نقص مواقف السيارات في العمائر السكنية من التحديات الكبرى التي تواجهها المملكة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، فكم من موظف يعود إلى منزله بعد عمل شاق، دون أن يجد موقفا لسيارته، واللافت أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والإسكان لتعديل اشتراطات المباني السكنية والتي سمحت بموجبها أن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات في العمائر متعددة الأدوار، على ألا يحسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، إلا أن مشكلة النقص الحاد في مواقف السيارات لا تزال قائمة، وما زالت تسبب توترات ومشاحنات بين السكان نتيجة التنافس بينهم على الأماكن المحدودة المتاحة كمواقف أمام تلك العمارات، وهو ما يضطر بعض قاطنيها للوقوف على مسافات بعيدة منها حين يتاح لهم موقف، وهو ما يجعل مثل هذه الأحياء المكتظة بالسكان أقل رغبة بالسكن فيها، وهي عادة ما تؤجر بأسعار أقل، أو تباع بأثمان منخفضة، مقارنة بالمواقع الأخرى التي تتوفر فيها مواقف للسيارات.
ولهذا يتطلب من الجهات المسؤولة التفكير في حلول عملية ومستدامة. يمكن الاستفادة من تجارب دولية عديدة واجهت المشكلة وقدمت حلولا فعالة. وهنا أقترح حلين، أولا: يجب أن يُنظر في إمكانية إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق في الأحياء ذات الكثافة السكنية العالية؛ حيث يمكن تحديد مواقع مناسبة، مثل الأراضي الفضاء أو المناطق غير المستغلة، من خلال التعاون بين المطورين العقاريين ووزارة الشؤون البلدية لتوفير متطلبات إنشاء المواقف في مراحل التصميم والتخطيط والبناء، ويمكن فرض شروط تطوير تلزم المطورين بإنشاء عدد محدد من مواقف السيارات يتناسب مع عدد الوحدات السكنية.
ثانيا: يمكن التفكير في استخدام بعض المساحات العامة في الأحياء السكنية كمواقف سيارات، مثل الشوارع المتسعة أو الحدائق التي يمكن تحويل بعض منها إلى مواقف خاصة للسكان والزوار، ما يضمن وجود مكان للزائرين دون أن يتسبب ذلك في تعكير صفو مواقف السكان، ويكون ذلك باستخدام إشارات ولوحات وأنظمة لونية واضحة، لتحديد المواقف المخصصة للزوار والسكان، وللسيارات الكبيرة والصغيرة، ما يسهل على السائقين معرفة أماكن الوقوف، ويمكن استحداث أنظمة ذكية للبحث عن المواقف المتاحة.
فمثلًا، يمكن تطبيق نظم مشابهة لما هو موجود في العديد من المدن الأوروبية والتي تتيح للسائقين معرفة الموقف المتاح قبل الوصول. معالجة مشكلة نقص مواقف السيارات في العمائر السكنية تتطلب رؤية شاملة وتعاونًا بين الجهات الحكومية والمطورين والمجتمع.
علينا أن نتطلع إلى تجارب دول مثل اليابان، التي استطاعت تحسين الوضع من خلال إستراتيجيات فعالة تجمع بين تنفيذ حلول مبتكرة والبنية التحتية الجيدة والتعاون الشامل. وبذا يمكن التقليل من التوترات بين السكان، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الحضرية.

MENAFN28102024000089011017ID1108827092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث