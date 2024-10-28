الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر لاستمرار هطول الأمطار بدءا من يوم غد الثلاثاء حتى السبت المقبل

(MENAFN
- Al Watan)
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والقنفذة والليث والطائف وميسان وأضم والعرضيات وجدة وبحرة وخليص ورابغ، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل عفيف والقويعية والدوادمي والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وحريملاء والدرعية وضرما. وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك والجوف ونجران.
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