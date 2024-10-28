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الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر لاستمرار هطول الأمطار بدءا من يوم غد الثلاثاء حتى السبت المقبل

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والقنفذة والليث والطائف وميسان وأضم والعرضيات وجدة وبحرة وخليص ورابغ، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل عفيف والقويعية والدوادمي والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وحريملاء والدرعية وضرما. وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك والجوف ونجران.

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