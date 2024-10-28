Tuesday, 29 October 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة جدا على مكة والمدينة والمدن الساحلية التابعة لهما

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أشار المركز الوطني للأرصاد لتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، بمشيئة الله تعالى، بدءًا من الغد وحتى السبت المقبل قد تصل إلى غزيرة جدًا على أجزاء من منطقتي ‫مكة المكرمة و المدينة المنورة ، بما في ذلك المدن الساحلية التابعة لهما.
وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أن المركز سيصدر تقريرًا مفصلًا عن الحالة المطرية؛ مع استمراره في تقديم مستجدات الحالة والتأثيرات المصاحبة لها على مدار الساعة.
وأهاب بالجميع متابعة تقارير المركز واتباع إرشادات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.

MENAFN28102024000089011017ID1108827089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث