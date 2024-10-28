الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة جدا على مكة والمدينة والمدن الساحلية التابعة لهما

(MENAFN
- Al Watan)
أشار المركز الوطني للأرصاد لتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، بمشيئة الله تعالى، بدءًا من الغد وحتى السبت المقبل قد تصل إلى غزيرة جدًا على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة ، بما في ذلك المدن الساحلية التابعة لهما.
وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أن المركز سيصدر تقريرًا مفصلًا عن الحالة المطرية؛ مع استمراره في تقديم مستجدات الحالة والتأثيرات المصاحبة لها على مدار الساعة.
وأهاب بالجميع متابعة تقارير المركز واتباع إرشادات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.
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