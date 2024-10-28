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122 وقفا تسجل يوميا

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن تسجيل أكثر من 11 ألف وقف، وتقديم أكثر من 30 ألف معالجة مرتبطة بتسجيل الأوقاف قدمت للمستفيدين، وإصدار أكثر من 9 آلاف إصدار للرقم الوطني الموحد ((700)) حتى الربع الثالث من عام 2024 عبر موقع الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بهدف المحافظة على الأوقاف وحوكمتها، وتيسير رحلة الوقف، منطلقة في أعمالها من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز فاعلية القطاع الوقفي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
الهوية الاعتبارية
تسعى الهيئة من خلال خدمة تسجيل وقف إلى تحفيز الواقفين ونظار الأوقاف وتمكينهم من إصدار الهوية الاعتبارية للوقف بالرقم الوطني الموحد (700)، والاستفادة من الخدمات الرقمية والتعاملات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز الهوية الاعتبارية للوقف، وضمان استدامتها وتنميتها، لتحقيق المنفعة، بالإضافة إلى توفير شهادة وقفية رسمية من أجل حفظ حقوق الوقف والواقف / الناظر، وتسهيل إجراءات فتح حساب بنكي للوقف، للاستفادة من التعاملات المالية، وتحسين تجربة الوقف، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، مما سيُسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الوقف، وضمان الالتزام بتنفيذ شروط الواقفين.
الشهادة الوقفية
تحرص الهيئة على التأكد من اكتمال متطلبات التسجيل، وامتثالها للنظام تمهيدًا لإصدار الشهادة الوقفية. كما يكفل استخراج الشهادة الوقفية لصاحب الوقف توفير وثيقة رسمية تحفظ حقوق الواقف والوقف.
وقد أطلقت الهيئة العامة للأوقاف خدمة تسجيل الوقف إلكترونيًا في وقت مبكّر من العام 2020، وذلك بهدف تأسيس قاعدة بيانات شاملة للأوقاف المسجّلة كافة، وتحسين تجربة رحلة الوقف، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
كما تؤكد التزامها بحماية الأوقاف وتنميتها عبر تقديم عدد من الخدمات الرقمية والتقنية، وسعيها إلى بناء مستقبل واعد للأوقاف، وتعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
أرقام حول الأوقاف
1.7 مليار ريال حجم إنفاق الهيئة لتنفيذ شروط الواقفين
30 ألفا عدد الأوقاف المحصورة
17 ألفا عدد الشهادات الوقفية
31 الصناديق الوقفية المرخصة

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