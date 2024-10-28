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الغموض يحيط بمصير لودي

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يحيط الغموض بموقف الظهير الأيسر في الهلال، البرازيلي رينان لودي من المشاركة في المباريات المقبلة للفريق، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام التعاون السبت الماضي، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.
وخضع اللاعب البرازيلي لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، خاصة أن الإصابة كانت على مستوى الركبة.

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