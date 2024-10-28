الغموض يحيط بمصير لودي
التاريخ
10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN
- Al Watan)
يحيط الغموض بموقف الظهير الأيسر في الهلال، البرازيلي رينان لودي من المشاركة في المباريات المقبلة للفريق، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة
فريقه أمام التعاون السبت الماضي، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.
وخضع اللاعب البرازيلي لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، خاصة أن الإصابة كانت على مستوى الركبة.
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